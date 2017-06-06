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Главная » Общество » Видео Канадцы сделали машинку для "педальной" стирки

Видео Канадцы сделали машинку для "педальной" стирки

<span class="label red">Видео</span> Канадцы сделали машинку для "педальной" стирки
Фото: Yirego

За 5−10 минут устройство проходит все три режима – стирку, полоскание и отжим

06.06.17 182
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В канадской компании Yirego придумали способ быстрый способ для стирки вещей. Drumi – компактная, переносная стиральная машина, которая не использует электричество, а работает по принципу ножного насоса. Об этом сообщает Популярная механика

Запустить компактную стиральную машину можно с помощью ножной педали. За 5−10 минут устройство проходит все три режима – стирку, полоскание и отжим. В барабан стиральной машины помещается до 7 предметов одежды, а расход воды составляет всего 9 литров (для сравнения: обычная стиральная машина за один цикл стирки тратит около 40 литров). Барабан Drumi съемный, его легко мыть после использования устройства.

Также в лотке для моющих средств и в отделении для воды есть подсказки, с помощью которых можно отслеживать количество воды и порошка, которое вы используете.

Педаль сделана из алюминия и покрыта текстурированным материалом для меньшего скольжения.

Создатели предлагают использовать устройство в поездках, на даче или как альтернативу ручной стирке.

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