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Главная » Общество » Видео На Ямайке подросток преодолел все законы физики, скользя по воде

Видео На Ямайке подросток преодолел все законы физики, скользя по воде

<span class="label red">Видео</span> На Ямайке подросток преодолел все законы физики, скользя по воде
Фото: На Ямайке подросток преодолел все законы физики, скользя по воде

Ролик о новом "короле аквапарка" покорил Интернет

07.06.17 44
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Пользователь Twitter Морган Эвик опубликовал ролик, в котором заснял спуск подростка с водной горки и его скольжение по воде. 

Короткий видеоролик был снят на Ямайке. На кадрах видно, как парень скользит по воде и выходит из бассейна, не погружаясь в воду. После этого он поправляет футболку и аплодирует сам себе.

Пользователи соцсетей назвали юношу "новым королем аквапарка", сравнили его с Иисусом и безуспешно пытались выяснить, как он провернул подобный трюк.

Ролик о подростке, съехавшем с водной горки и нарушившем все законы физики, уже стал вирусным.

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