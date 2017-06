Пользователь Twitter Морган Эвик опубликовал ролик, в котором заснял спуск подростка с водной горки и его скольжение по воде.

Короткий видеоролик был снят на Ямайке. На кадрах видно, как парень скользит по воде и выходит из бассейна, не погружаясь в воду. После этого он поправляет футболку и аплодирует сам себе.

Пользователи соцсетей назвали юношу "новым королем аквапарка", сравнили его с Иисусом и безуспешно пытались выяснить, как он провернул подобный трюк.

Ролик о подростке, съехавшем с водной горки и нарушившем все законы физики, уже стал вирусным.

Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C