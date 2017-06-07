Американские ученые разработали робота-пожарного. Об этом сообщает УНИАН.
Устройство называется Thermite 3.0. Его будут применять для тушения экстремальных пожаров, опасных для спасателей.
Робот-танк сделан из авиационного алюминия и стали, что позволяет ему выдерживать высокие температуры. Комплект из грузовика и двух роботов-танков стоит $400 тыс. Машина может перекачивать 2,2 тысячи литров воды за минуту и способна заменить 6-8 человек.
По выводам экспертов, стандартная пожарная техника по своим возможностям проигрывает перед командой роботов. Предполагается, что первые работы-пожарники будут использоваться в США уже через несколько месяцев.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В немецкой церкви появился робот-священник