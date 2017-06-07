Британские ученые заявили о пользе брака для здоровья человека

Брак помогает оградить человека от воздействия таких факторов риска как высокий холестерин, высокое давление или диабет

Брак хорошо влияет на здоровье человека и повышает шансы на выживание при наличии факторов риска сердечных заболеваний.

К такому выводу пришли британские ученые, передает ВВС.

Представляя результаты исследования на конференции Британского общества сердечно-сосудистых заболеваний ученые заявили, что один из супругов может заставить второго лучше заботиться о себе.

Доктор Пол Картер и его коллеги, готовившие исследование, ранее уже заявляли, что брак увеличивает шансы на выживание при сердечном приступе. В новом исследовании они объясняют, с чем это может быть связано.

Они предполагают, что брак помогает оградить человека от воздействия таких факторов риска как высокий холестерин, высокое давление или диабет.

В исследовании приняли участие около миллиона британцев, у которых были обнаружены эти проблемы со здоровьем. Ученые выяснили, что шансы женщин и мужчин в возрасте около 50-ти, 60-ти и 70-ти лет с высоким уровнем холестерина дожить до конца 14-летнего исследования были на 16% выше, если они состояли в браке.

Тот же принцип работал и для тех, кто страдал от диабета и высокого давления.

Результаты для тех, кто сожительствовал, разъехался с супругом или развелся, либо овдовел, были не такими четкими.

Ученые не учитывали, был ли брак участников исследования счастливым, однако они подозревают, что важен не столько факт женитьбы, сколько присутствие рядом близкого человека.

"По всей видимости, есть что-то в браке, что защищает не только людей с болезнями сердца, но и тех, у кого есть факторы риска", - считает Пол Картер.

"Мы не говорим, что всем нужно срочно пережениться. Нам нужно воспроизвести положительный эффект брака и использовать друзей, семью и службы социальной поддержки таким же образом", - заявил он.

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