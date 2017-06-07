В Украине появится уполномоченный по вопросам гендерной политики

Обеспечение гендерного равенства является нашим обязательством в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Кабинет министров Украины создал должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Преодоление гендерных стереотипов – это дело далеко непростое. Это является неким прощанием с колониальным наследием. Речь идет не о женском вопросе, а о вопросе стабильности и безопасности развития и общества, и государства", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая с 1 марта отвечает в правительстве за гендерную политику.

Вице-премьер-министр напомнила, что обеспечение гендерного равенства является нашим обязательством в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также Целей партнерства с НАТО.

Напомним, в Украине треть женщин считает, что в стране существует гендерная дискриминация.

Согласно данным опроса Kantar TNS Online Track, 31% женщин лично сталкивались с гендерной дискриминацией, а о существовании этого явления заявили 35% женщин. Среди мужчин только 21% считает, что в Украине есть гендерная дискриминация, большинство опровергают факт ее существования и не сталкивались с ней.