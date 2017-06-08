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Главная » Общество » Украинцы лучше всего относятся к Польше и Беларуси, – опрос

Украинцы лучше всего относятся к Польше и Беларуси, – опрос

Украинцы лучше всего относятся к Польше и Беларуси, – опрос
Фото: infosmi.net

Также теплые чувства граждане Украины испытывают к Канаде, Грузии и Литве

08.06.17 223
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Абсолютное большинство украинцев тепло относится к Польше и Беларуси, и холодно – к РФ. Об этом свидетельствует исследование "Динамика общественно-политических взглядов в Украине", проведенное с 21 апреля по 5 мая социологической группой "Рейтинг", передает Интерфакс-Украина.

На вопрос, как бы вы оценили свое отношение к Польше, 47% ответили, что тепло, 11% – очень тепло, и лишь 4% – холодно. На аналогичный вопрос по Беларуси о теплом отношении к этой стране заявили 47% респондентов, очень теплом – 9%, холодном – 3%. О нейтральном отношении к этим странам заявили 36% и 38% опрошенных соответственно.

При этом об очень теплом отношении к РФ заявили лишь 3% опрошенных, о теплом – еще 14%, а о холодном и очень холодном – 30% и 27% соответственно. 23% относятся к РФ нейтрально.

Об очень теплом отношении к ЕС заявили 7% опрошенных, теплом – 42%, холодном – 7%, очень холодном – 1%, нейтральном – 41%.

К Канаде тепло и очень тепло относятся 47%, к Грузии и Литве – 46%, Германии – 43%, США – 42%, тогда как холодно и очень холодно к Канаде и Грузии относятся 3%, к Литве – 6%, к Германии – 7%, к США – 13%. Нейтрально к этим странам относятся от 43 до 49% опрошенных.

К Молдове и Турции нейтрально относится большинство опрошенных – 57% и 60% соответственно. Тепло и очень тепло к Молдове относится 35%, к Турции – 28%, холодно и очень холодно – 4% и 7% соответственно.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 2 400 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Дополнительно были опрошены 1 378 респондентов в Донецкой и Луганской областях. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и величине населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2%, коэффициент достижимости респондентов – 64,2% (в дополнительном опросе в Донбассе погрешность 2,6%, коэффициент достижимости – 67,3%).

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