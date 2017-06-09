В США создадут "умное" шоссе

Разработчики из Университета штата Огайо получили грант на создание "умного" шоссе и проведение его испытаний. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на TechCrunch.

Речь идет об участке трассы Route 33 длиной 56 километров. Здесь разработчики должны будут установить элементы системы обмена данными с автомобилями стандарта v2i (vehicle-to-infrastructure, "автомобиль-инфраструктура").

Стандарт v2i предполагает передачу автомобилю различных информационных сообщений от дорожной инфраструктуры — датчиков в асфальте, дорожных знаков, светофоров. Считается, что использование систем v2i позволит точнее управлять автомобильным движением и существенно сократить количество заторов.

В частности, благодаря полученной информации в системе v2i автомобиль сможет предупредить водителя о заторе по маршруту движения, просчитать объезд, а также спрогнозировать время простоя на светофоре. Стандарт v2i пока еще только прорабатывается и с завода системы, отвечающие за прием сообщений v2i, на автомобили пока не ставятся.

"Умным" предполагается сделать участок Route 33, проходящий мимо поселка Мэрисвилл. Это пригород Колумбуса, столицы штата Огайо. В рамках проекта 56-километровый участок шоссе получит волоконно-оптическую линию связи, которая позволит передатчикам быстро обмениваться данными друг с другом.

Передатчики ближнего радиуса действия, которые будут отправлять данные автомобилям и принимать информацию от них, будут размещены на всем протяжении тестового участка через каждые 600 метров. Какие именно данные будут проходить через систему v2i на участке шоссе Route 33, не уточняется. Завершить работы по созданию тестового участка планируется до конца 2018 года.

К этому сроку оборудованием приема и передачи данных стандарта v2i будут оснащены все правительственные и некоторые частные автомобили, которые будут регулярно проезжать по тестовому участку "умного" шоссе. В общей сложности, финансирование проекта составляет 21 миллионов долларов, из которых шесть миллионов выделило местное транспортное управление.

В декабре прошлого года стало известно, что все новые автомобили в США, выпуск которых начнется в 2023 году, будут оснащены системами обмена данными стандарта v2v (vehicle-to-vehicle, "автомобиль-автомобиль"). Этот стандарт предполагает обмен данными о маршрутах и скорости движения между всеми машинами на дороге.

По оценке министерства транспорта США, повсеместное использование систем v2v позволит существенно снизить аварийность на дорогах. Предполагается, что системы v2v повысят осведомленность водителей о ситуации на дорогах: машины будут обмениваться информацией о маневрах, скорости движения и местоположении.

Дальность передачи данных системами v2v составит 300 метров. Данные будут транслироваться на частоте 5,9 гигагерца. К 2019 году власти США сформируют правила установки систем v2v на машины, а также утвердят стандарт работы такого оборудования. В 2021 году правила вступят в силу, но до 2023 года будут носить рекомендательный характер. Это будет сделано для того, чтобы компании успели подготовить производство.