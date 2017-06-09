17 июня в Киеве проведут парад трамваев

В субботу, 17 июня, на Контрактовой площади в Киеве пройдет парад трамваев, приуроченный к 125-летию Киевского электрического трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

На мероприятии будет представлена экспозиция, состоящая из более чем 20 моделей различных трамваев (всего более 30 единиц подвижного состава) от самых старых до самых современных вагонов, а также спецтехника. Также в программе выступление духового оркестра и барабанщиц.

Маленьких посетителей прокатят на детском паровозе и бесплатно угостят мороженым и различными сладостями.

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Начало праздничного мероприятия запланировано на 10:00.

Напомним, в столице планируют переименовать "Куреневско-Красноармейскую" линию метро в "Оболонско-Теремковскую". На сайте киевской власти обнародован проект соответствующего решения Киевсовета с целью обсуждения с общественностью предложения.