Выставка размещена в парке имени Тараса Шевченко в Киеве

В Киеве открылась выставка карикатур о пути Украины к безвизовому режиму с Европейским союзом. Выставка разместилась в парке имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНИАН.

Известные художники подготовили 18 рисунков, которые креативным способом показывают успешные шаги возвращения Украины в европейскую семью.

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Напомним, 22 мая 2017 года Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь 11 июня.