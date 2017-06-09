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Главная » Общество » Фото Художники показали путь к безвизу в карикатурах
<span class="label red">Фото</span> Художники показали путь к безвизу в карикатурах
Фото: УНИАН

Фото Художники показали путь к безвизу в карикатурах

Выставка размещена в парке имени Тараса Шевченко в Киеве

09.06.17 345
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В Киеве открылась выставка карикатур о пути Украины к безвизовому режиму с Европейским союзом. Выставка разместилась в парке имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНИАН.

Известные художники подготовили 18 рисунков, которые креативным способом показывают успешные шаги возвращения Украины в европейскую семью.

Напомним, 22 мая 2017 года Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь 11 июня.

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