Китайский робот сдал тест по математике для поступления в вуз

У человека выполнение теста занимает два часа, робот справился за 22 минуты

Робот сдал тест по математике в ходе китайского единого государственного экзамена для поступления в вузы в городе Чэнду (Юго-Западный Китай). Об этом сообщает Синьхуа.

Состоящему из 11 компьютерных серверов роботу удалось выполнить два варианта экзаменационного теста по математике.

Различные варианты теста используются в разных районах Китая. С пекинским вариантом теста робот, не пользуясь поддержкой из интернета, справился за 22 минуты, набрав 105 баллов из 150. За другой вариант теста он набрал 100 баллов.

"У человека выполнение теста занимает два часа. Я надеюсь, что в следующем году он сможет улучшить свои результаты в логической аргументации и компьютерные алгоритмы, чтобы набрать свыше 130 баллов", – сказал главный исполнительный директор компании, создавшей робота.

В феврале этот же робот уже набрал 93 балла на тестировании по математике, что немного больше проходного балла, составлявшего 90 баллов.

Согласно плану компании Chengdu Zhunxingyunxue Technology, к 2020 году искусственный интеллект роботов будет достаточен для сдачи вступительного экзамена и поступления в ведущие университеты Китая, включая Пекинский университет и Университет Цинхуа.