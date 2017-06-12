Сегодня, 12 июня, на одном из железнодорожных переездов в Днипре на улице Академика Белелюбского товарный поезд столкнулся с трамваем. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Столкновение произошло приблизительно в 8:00 на железнодорожном переезде. По словам очевидцев, железнодорожный состав двигался задним ходом в сторону речного порта. Трамвай в этот момент стоял на остановке, высаживал пассажиров, после чего начал движение.

Трамвай поехал на запрещающий сигнал светофора и не увидел двигающийся в его сторону состав, из-за чего произошло столкновение.

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"Странно очень, почему водитель не заметила состав и поехала на красный свет. У нее стаж 37 лет, она примерный сотрудник. За ней даже закреплен определенный трамвай", - прокомментировали инцидент в КП "Днепровский электротранспорт".

Во время происшествия в вагонах трамвая находились приблизительно 30 пассажиров. Вследствие происшествия погиб сотрудник железной дороги, который находился в момент столкновения на подножке вагона.

Водитель трамвая получила рассечение головы, ее доставили в городскую больницу. Пассажиры отделались легким испугом.