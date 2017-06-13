След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева

В центре столицы есть место, где скелеты доисторических животных может увидеть любой желающий. Но не все знают, что рядом с ними ещё больше ископаемых костей ждут своего часа, когда их увидят и поймут

У мифического единорога по одной из версий был реальный прототип — огромный носорог эласмотерий. Череп этого животного можно увидеть на втором этаже Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве — в палеонтологическом отделе. Рога, правда, у него нет, но его нет и ни в одном другом музее, просто потому, что его никогда не находили. Учёные до сих пор спорят, был ли он вообще у эласмотерия. Возможно, что был, но не сохранился — ведь рог носорога, это по своему составу не кость, а скорее волосы, и слишком долго в земле лежать он не может.

Вторник, на дверях музея написано "Выходной". Но это для посетителей, а у сотрудников сегодня рабочий день.

— Мифический единорог был конём, а эласмотерий — носорогом. Лошади, конечно, родственники носорогов, но не самые близкие, — старший научный сотрудник отдела Юрий Семёнов скептически относится к гипотезе, которая так будоражит журналиста.

Лопата, нож, щётка

В коридорах и залах палеонтологического отдела выставлено более двух тысяч экспонатов — при всём желании за один раз рассмотреть каждый не получится. Большинство посетителей, пришедших без экскурсовода, выбирают обойти залы по периметру неторопливым шагом, останавливаясь чуть больше, чем на пару секунд, лишь у самых больших скелетов.

— Может, покажете что-то, над чем вы лично работали или в чём принимали участие?

— За 50 лет в чём только я ни участвовал.

— Ну, может, что-то, где есть изюминка…

— Это, может, для кого-то изюминка, а тут работа, работа, работа — лопата, нож, щётка. Поехал я когда-то в экспедицию вместе с энтомологами. Они после выхода поднялись в лагерь с лимана, говорят "устали". А я за полчаса до этого принёс оттуда полмешка породы, а ещё лопата, сито. У них же — морилка, сачок и шляпа, чтобы не обгореть на солнце. Лучше бы я в энтомологи пошёл, — иронизирует Юрий Семёнов.





















Геологическая история территории, где находится Украина, сложилась так, что наша страна по сравнению с остальной Европой богата ископаемыми останками, даже если брать только крупных животных. А если добавить мелких, то, как говорит Юрий Алексеевич, "очень и очень богата". Палеонтологи находят здесь кости мамонтов, шерстистых носорогов, а также китов, страусов, гиен, жирафов, львов, пещерных медведей и не только.

Собранные по косточке

— Вот это моя первая работа — сборный скелет пещерного медведя, — Юрий Алексеевич показывает на экспонат за стеклом. — Представитель так называемой мамонтовой фауны жил на севере Евразии. Они были травоядными, и люди на них охотились.

Надпись на табличке гласит, что кости нашли под селом Ильинка Одесской области, а монтировали скелет инженеры Семёнов и Кальченко. Именно на юге Украины сохранилось больше всего останков доисторических животных.

Но найти целый скелет — большая удача. Как, например, скелет тура — предка домашней коровы. Его нашли в болоте, где останки сохраняются гораздо лучше, чем в лёссе. Большинство других скелетов в музее собраны из костей разных особей.

А у этого гигантского оленя с огромными рогами только череп настоящий, остальные кости искусственные.

— Копий бояться не нужно, — объясняет Юрий Алексеевич. — Сейчас их делают такими, что посетитель не отличит от оригинала. А вот когда оригинальный экземпляр отдаляется от науки — оказывается на витрине, непонятно, как его исследовать.

Следы человека

Изюминки, конечно, в музее тоже есть. Искать нужно среди не очень больших и не особо приметных. Вот, например, череп тарпана — дикой лошади, последняя из которых сто лет назад доживала свой век в неволе. В той же витрине — ещё один череп коня, жившего более 5 тысяч лет назад и найденный в Кировоградской области. В своё время американские учёные обнаружили на его зубах характерные следы от узды. Считается, что это самый древний известный экземпляр останков одомашненной лошади. Украина, оказывается, была не только родиной экзотических животных, но и одним из центров одомашнивания животных.





















Две реконструированные хижины из костей мамонтов — это даже не изюминки, а настоящие жемчужины. Подобных сооружений во всём мире единицы. Одно из них нашли в селе Межирич под Каневом, другое — в Мезине Черниговской области. Кости мамонта перевезли в музей и с помощью деревянных жердей, научных знаний и смекалки построили из них хижины первобытных людей — такие же или очень похожие на те, что были 15 тысяч лет назад. Музей отправлял их на выставки в Европу и Японию.

Археологи считают, что в этих хижинах зимовали охотники на мамонтов. Но высказывались и альтернативные гипотезы, например, что это культовые сооружения. В Мезине были найдены раскрашенные охрой кости мамонта, которые, по мнению археолога Сергея Бибикова, были не чем иным, как ударными музыкальными инструментами. С этой гипотезой не все согласны, однако в 1982 году фирма "Мелодия" выпустила пластинку с музыкой, которую профессиональные музыканты сыграли на тех самых костях. Их, кстати, можно увидеть в археологическом музее, на цокольном этаже этого же здания. Но туда мы пойдём в другой раз.

Вершина айсберга

Есть в палеонтологическом отделении, конечно, и скелет мамонта. Его также собрали из костей разных особей. Правда, сегодня, нескольких маленьких хвостовых позвонков всё равно не хватает.

— Бывают посетители немного дикие — отламывают всё, до чего дотягивается рука, — сокрушается Юрий Алексеевич.

Прощаемся в коридоре. Один из ветеранов музея рассказывает, что в лучшие времена в отделе работало более полусотни человек. А теперь — десять, не считая смотрителей залов. Но даже раньше костей было больше, чем людей, которые могут их понять. А сейчас и подавно.

— Что внутри этого рундука — никто не знает, — Юрий Алексеевич показывает на металлическую тумбу, находящуюся под витриной. — Надо открывать и лезть туда, потому что людей, знающих ответ на этот вопрос, уже давно нет.

Кости, которые мы видим в музее, — только вершина айсберга.

Рыба в шкафу

"Люди иногда думают, что 12 миллионов лет назад это были какие-то рогатые рыбы или рыбы на восьми лапах, — смеётся Александр Ковальчук. — Но в действительности большинство из них были довольно близкими родственниками современных рыб"

— В тех ящиках в основном кости крупных животных — мамонтов, бизонов, носорогов, лошадей, — говорит палеонтолог Александр Ковальчук. — Кости также хранятся в 12 металлических шкафах-бастионах, стоящих между витринами по всему этажу.

В его рабочем кабинете — старый деревянный шкаф до самого потолка, которому, по словам Александра, чуть ли не сто лет. Ещё один высокий железный шкаф, несколько полок с книгами, и снова шкаф с множеством небольших выдвижных ящичков, в которых обычно хранятся библиотечные картотеки. Александр выдвигает один ящичек и достаёт прозрачную коробку для визиток, наполненную мелкими костями.

— Это кости сомов, которым 9 миллионов лет.

Пять лет назад после окончания университета он поступил в аспирантуру музея, два года назад защитил кандидатскую диссертацию и сейчас работает на должности научного сотрудника. Младше него в отделе только одна сотрудница. Специализация Александра — ископаемые рыбы. Кроме него во всей Украине сегодня в этом направлении не работает практически никто, да и до него работали единицы.

Сейчас он делает ревизию всех "рыбных" сборов, среди которых есть такие, что ждут своего часа уже полвека. А жили эти рыбы на протяжении последних 12 миллионов лет.

— Люди иногда думают, что 12 миллионов лет назад это были какие-то рогатые рыбы или рыбы на восьми лапах, — смеётся Александр. — Но в действительности большинство из них были близкими родственниками современных рыб.

Другое дело, что современные родственники наших ископаемых рыб могут жить далеко от Украины, например, в бассейне Нила или в Северной Америке. Климат тогда на территории Украины был более тёплым, не было заметных сезонных колебаний.

Сам Александр признаётся, что его объекты исследований с точки зрения экспозиции не очень интересны. Хотя… Из ещё одного шкафа он достаёт треугольный камень размером с большую книгу. Оттуда смотрят два глаза.

— Это отпечаток панцирной рыбы, её тело было покрыто костяными щитками. Жила она около 390 миллионов лет в мелком тёплом море, где сейчас находится долина Днестра.

В хранилищах музея неплохая коллекция подобных отпечатков, и сейчас Александр готовит выставку, чтобы их мог увидеть любой желающий. А летом он собирается в экспедицию в Днепропетровскую и Запорожскую области, чтобы собрать новый материал.

— Некоторые говорят, что не нужно ездить в экспедиции, потому что много материала собрано. Но это не так, собирать необходимо, поскольку никто не знает, как дальше будет. В наших фондах есть материал с востока Украины, например из Амвросиевки, где сейчас мы работать не можем. То же касается и Крыма.





















Время единорога

— А как вы относитесь к тому, что легендарный единорог — это эласмотерий? — делаю ещё одну попытку скрестить палеонтологию с мифологией.

— Это, конечно, не моя специализация. Но могу сказать, что относительно недавно на острове Врангеля найдены останки мамонта, жившего около 4 тысяч лет назад. В это время в Египте строили пирамиды. Ещё полвека назад сама идея мамонтов в исторический период казалась бы учёному смешной. А сегодня это доказанный факт.

Кстати, до недавнего времени считалось, что эласмотерии вымерли до того, как их встретили люди. Но в прошлом году в American Journal of Applied Sciences вышла публикация о том, что в Казахстане нашли череп эласмотерия, жившего всего-навсего 29 тысяч лет назад. А это значит, что когда-то люди всё же могли видеть живых единорогов.

Фото: Александр Чекменёв