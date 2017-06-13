Запорожский Ленин стал Пилипом Орликом

В Запорожской области два памятника Ленину превратили в известных украинских деятелей, пишет местное издание Вся Власть.
В селе Лозоватка памятник переделали в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке - в автора первой украинской Конституции Пилипа Орлика.
Скульптуру "переодели" в шаровары, добавили на пояс саблю и пистоль.
По словам Новоалеексеевского сельского головы, переделывание скульптур обошлось в 7 тысяч гривен, что значительно дешевле демонтажа памятников с помощью спецтехники.
Напомним, в России по политическим соображениям разбили памятник Ленину.