Кулеба: В прошлом году количество детей в инклюзивных классах увеличилось в полтора раза

Но проблем в сфере обучения детей с особыми потребностями остается еще очень много

За прошлый год количество детей в инклюзивных классах увеличилось в полтора раза. Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что все больше детей будет в инклюзивных классах. Но с чем мы сталкиваемся - простая вещь: родители тех детей, которые учатся в обычных школах, не готовы к тому, чтобы рядом с их ребенком был ребенок с инвалидностью", - отметил Кулеба.

Кроме того, большинство украинских школ все еще слабо приспособлены для обучения детей с инвалидностью, в частности, на инвалидных колясках.

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"К сожалению, у нас сегодня из 17 тыс. школ только 91 школа имеет доступ ко второму этажу для детей на колясках, к сожалению, одна треть из всех школ имеет доступ к первому этажу для детей на колясках. И это очень большая проблема", - заявил Кулеба.

Кроме того, по его словам, учителя также не умеют предоставлять услуги детям с инвалидностью, поскольку не учились этому.

Напомним, 23 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №6437 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к обучению.

Документ предусматривает, что право детей на образование предполагает разные формы обучения - в частности, дистанционную и индивидуальную. Отдельной нормой прописали создание условий для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей в условиях инклюзивного обучения.