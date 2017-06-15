Социальный ролик взорвал Сеть, собрав за неделю более 200 миллионов просмотров

Стремясь популяризировать количество усыновленных несовершеннолетних детей, Норвежское управление по делам детей, молодежи и семьи (BUFDIR) заказало социальный ролик у креативного агенства Kitchen Leo Burnett.

За неделю минутный ролик собрал более 200 миллионов просмотров. Это в 40 раз больше населения самой Норвегии, где проживает 5,3 млн человек.

Вирусность ролику создали не только пользователи Facebook, но и такие агрегаторы как 9GAG и Everything About Silence.

"Для ресурса, где всего 10 процентов людей смотрят видео со звуком, нам было важно сделать рассказ прямым и теплым, не полагаясь на диалог или сложные сообщения", — поясняет копирайтер Бендик Ромсад из Kitchen Leo Burnett.

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