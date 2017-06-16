Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из "Гарри Поттера"

Американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с дементором из серии книг "Гарри Поттер". Об этом он написал в Twitter.
Таким образом Кинг ответил на вопрос автора поттерианы Джоан Роулинг, которая поинтересовалась у писателя степенью сумасшествия происходящего в США по шкале Энни Уилкс (героини романа Кинга "Мизери" - ред.).
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Австралии спародировал президента США
"Я не главный поклонник Дональда, так что не будем трогать Энни Уилкс (антагонист из романа Кинга "Мизери" —ред.). Думаю, в нем больше от дементора", — написал он.
Well, I'm not the Donald's #1 fan, so that lets out Annie Wilkes. I think he's got more of a Dementor vibe.— Stephen King (@StephenKing) 15 июня 2017 г.
Напомним, в мае писатель Стивен Кинг заявил, что твиты Дональда Трампа говорят о наличии у него психического расстройства.
"Твиты Дональда Трампа в его первые 100 дней на посту президента нарисовали четкий портрет: Трамп почти хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - написал тогда писатель.
13 июня Кинг сообщил, что Трамп заблокировал его в Twitter.