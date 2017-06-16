Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из "Гарри Поттера"

Так писатель ответил на вопрос об уровне сумасшествия американского президента

Американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с дементором из серии книг "Гарри Поттер". Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Кинг ответил на вопрос автора поттерианы Джоан Роулинг, которая поинтересовалась у писателя степенью сумасшествия происходящего в США по шкале Энни Уилкс (героини романа Кинга "Мизери" - ред.).

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"Я не главный поклонник Дональда, так что не будем трогать Энни Уилкс (антагонист из романа Кинга "Мизери" —ред.). Думаю, в нем больше от дементора", — написал он.

Well, I'm not the Donald's #1 fan, so that lets out Annie Wilkes. I think he's got more of a Dementor vibe. — Stephen King (@StephenKing) 15 июня 2017 г.

Напомним, в мае писатель Стивен Кинг заявил, что твиты Дональда Трампа говорят о наличии у него психического расстройства.

"Твиты Дональда Трампа в его первые 100 дней на посту президента нарисовали четкий портрет: Трамп почти хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", ­ - написал тогда писатель.

13 июня Кинг сообщил, что Трамп заблокировал его в Twitter.