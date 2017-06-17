Псих где-то рядом. Как распознать человека с психической патологией среди коллег

Значение слова "психопат" сплошь и рядом искажается. Слышали, как люди жалуются на "психопатов" на дороге? Так называют неумелых или чересчур наглых водителей. Неприятных соседей, драчунов, хулиганов, и даже киношных злодеев тоже часто именую психопатами. Однако специалисты знают: на самом деле это вполне научное понятие. Современные психиатры диагностируют психопатию по списку критериев, разработанному профессором Харе. Интересно, что настоящий психопат может находиться рядом с вами в тот самый момент, когда вы читаете этот текст. Это может быть ваш сотрудник или даже руководитель. Итак, предлагаем вашему вниманию список признаков, по которым можно узнать психопатов среди коллег.

Они мотивируют людей страхом, а не уважением. Эти люди не просто исправляют ваши ошибки — они вас унижают. Вот тот самый признак, по которому можно отличить психопата от обычного строгого начальника.

Они постоянно пускают в ход обаяние. Ирония в том, что при поверхностном общении психопаты умеют производить великолепное впечатление. Они прекрасные собеседники — остроумные и занимательные. К концу разговора возникает ощущение, что ваш собеседник не просто нормален и уравновешен, а ещё и очень приятен. Американский психиатр Роберт Харе в своей статье, подготовленной для ресурса "Психология сегодня" описывает пример женщины-полковника, которая была очарована мужчиной-заключённым, сделавшим комплемент относительно её внешности.

У них грандиозная самооценка. Психопаты считают себя центром вселенной. Они настолько важны, что все остальные по сравнению с ними — не более чем инструменты для достижения целей.

Они уверены в себе, не смотря ни на что. Обстоятельства могут хоть тысячу раз доказывать обратное, но психопат всё равно свято верит в то, что он прекрасен и велик. Избыток трудно объяснимой уверенности в себе — их отличительная черта. Не важно, опускаются они до грубого хвастовства или превозносят себя более тонко. Обратите внимание на коллег, которые при любых обстоятельствах упорно продолжают провозглашать своё величие.

Психопаты считают себя центром вселенной. Все остальные по сравнению с ними — не более чем инструменты для достижения целей

Они патологически лгут. Иногда даже без видимой выгоды. Начинают лгать и уже не могут остановиться. В отличии от нормальных людей, психопаты не слишком беспокоятся о том, что их могут поймать на неправдивых заявлениях. Они всегда готовы солгать снова, чтобы "прикрыть" ранее сказанное.

Правила на них не распространяются. Психопаты демонстративно игнорируют общественные нормы и правила. Как и нарциссисты, они достаточно эгоистичны и холодны, чтобы верить в собственную безнаказанность.

Они паразитируют. Думают только о себе и о том, чего хотят достичь, совершенно не обращая внимания на интересы окружающих. Делают только то, что хотят. Часто за чужой счёт. Руководствуются гипертрофированным чувством собственного достоинства.

Они хитрят и манипулируют. Психопаты — мастера манипуляции, передёргивания и обмана. Только благодаря этим трём вещам они и держатся на плаву. На работе они с удовольствием принимают лавры, когда всё идёт хорошо, но как только что-то пошло не так — ищут козла отпущения.

Они были проблемными детьми. Скорее всего, эти патологии проявлялись ещё на детской площадке. Собственно, психопат никогда окончательно не взрослеет. В офисе они с удовольствием повторяют все те вольности, которые сходили им с рук в школе. Тот, кого в детстве ловили на кражах, обмане, поджоге, прогулах, злоупотреблении психотропными веществами, проявлениях вандализма и преждевременной сексуальности, и в зрелом возрасте, скорее всего, будет создавать проблемы.

Они не испытывают нормальных эмоций. Психопаты умеют имитировать нормальные эмоциональные реакции, но это всегда фальшивка. Испытывать эти чувства в действительности они не способны. Люди, контактирующие с психопатами, часто дают себя обмануть и распознают имитацию чувств только после того, как им уже нанесён ущерб.

Их долгосрочные цели нереалистичны. Они плохие планировщики. Психопат неспособен адекватно оценивать свои и чужие ресурсы. Поэтому грандиозные недостижимые цели кажутся им вполне разумными.

У них не бывает угрызений совести. Психопаты не заботятся о последствиях собственных действий. Вред, нанесённый другим людям, их вообще не интересует. Первыми от этого обычно страдают их друзья и родственники. Один из тех психопатов, которых изучал профессор Харе, попал в тюрьму за то, что нанёс кому-то ножевую рану. Причём жертвой в этой ситуации агрессор считал именно себя: "Он проведёт несколько месяцев в больнице и выздоровеет, а я здесь сгнию".

Психопат всё равно свято верит в то, что он прекрасен и велик. Избыток трудно объяснимой уверенности в себе — их отличительная черта

Они ужасно вспыльчивы. Любая мелочь приводит их в ярость. Обратите особое внимание на людей, демонстрирующих признаки повышенной эмоциональности.

Они предпочитают "лёгкие" отношения. Серьёзность, постоянство и моногамия для них вообще не характерны. Психопаты склонны менять партнёров и не обязательно речь идёт о беспорядочных связях. Тот, кто быстро и легко женится и разводится, тоже может быть из числа психов. Сам факт смены партнёров ничего, конечно, не доказывает. Но если к этому признаку можно добавить ещё несколько пунктов из этого списка — есть о чём задуматься.

Им вечно скучно. Если один из ваших коллег постоянно жалуется на скуку, возможно, у него просто неинтересная работа или он любитель поныть. Однако в сочетании с другими признаками из этого списка вечно скучающее лицо может указывать на психопатологию. Психопат нуждаются в ощущении новизны. Кроме того, он импульсивен и зачастую комфортнее чувствует себя в экстремальных условиях, чем в нормальных.

По материалам: Independent

Перевод Марии Бондарь