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Главная » Общество » Фото В Луцке эксгумировали останки 107 заключенных, расстрелянных НКВД в 1941 году
<span class="label red">Фото</span> В Луцке эксгумировали останки 107 заключенных, расстрелянных НКВД в 1941 году
Фото: facebook.com/mariann.sorochuk

Фото В Луцке эксгумировали останки 107 заключенных, расстрелянных НКВД в 1941 году

Всего, по свидетельствам очевидцев, тел расстрелянных может быть от одной до четырех тысяч

17.06.17 405
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В Луцке завершились шестидневные работы по эксгумации останков заключенных Луцкой тюрьмы, расстрелянных НКВД 23-24 июня 1941 года. Об этом  сообщила участница раскопок Марьяна Сорочук в Facebook.

"Всего эксгумированы 107 останков. Судя по обуви и черепах, среди расстрелянных были также женщины. Кроме скелетов, в яме обнаружены останки гражданской одежды и обуви, расческа, зубные щетки, бритва, портсигар; кулонов / крестиков не обнаружено", - сообщила Сорочук.

На следующей неделе найденные останки передадут на судмедэкспертизу.

Факт расстрела подтверждают обнаруженные в яме гильзы из карабина Мосина, гильзы пистолета Наган, а также пули от них в останках.

Яма, в которой похоронили расстрелянных, была воронкой от авиабомбы диаметром до пяти метров и глубиной - два метра. Там же обнаружили и обломки авиабомбы. Кроме того, на дне ямы исследователи нашли фундамент помещения, более старого, чем сам монастырь.

Всего, по свидетельствам очевидцев, тел расстрелянных может быть от одной до четырех тысяч.

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