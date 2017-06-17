Мероприятие было приурочено к 125-летию столичного электрического трамвая

В Киеве в субботу, 17 июня, на Контрактовой площади состоялся парад трамваев, приуроченный к 125-летию столичного электрического трамвая. Об этом пишет Апостроф.

Всего на параде были представлены более 20 моделей необычных вагонов – от ретро до самых современных образцов.

Киевляне и гости города могли не только полюбоваться на трамваи изнутри и снаружи, но и прокатиться на них. Гостей мероприятия угощали праздничным тортом, пирожными и напитками. Парад трамваев сопровождался выступлением духового оркестра и маршем барабанщиц.

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Для детей подготовили интерактивные игры, развлекательную программу со сказочными героями, фокусы и шоу мыльных пузырей.



















Фото: Александр Гончаров / Апостроф