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Главная » Общество » Подавляющее большинство населения страны считает себя украинцами, - опрос

Подавляющее большинство населения страны считает себя украинцами, - опрос

Подавляющее большинство населения страны считает себя украинцами, - опрос
Фото: infosmi.net

Но украинский язык в повседневной жизни использует только половина наших соотечественников

17.06.17 19
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Количество граждан Украины, которые считают себя украинцами по национальности, на сегодня составляет 90,6% населения. Об этом говорят данные большого соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центром имени Разумкова).

Результаты соцопроса приводят в своей статье для ZN.UA народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех.

Согласно данным исследования, россиянами по национальности считают себя лишь 6,3%. Представителями других национальностей называют себя 2,7% граждан.

При этом чаще всего украинскую национальную идентичность декларируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

В последние годы количество существенно увеличилось количество граждан, считающих себя украинцами.

"Для сравнения стоит привести данные о национальном составе населения Украины согласно переписям населения 1989 и 2001 годов: украинцы - 72,7% и 77,8%, соответственно, россияне -22,1 и 17,3%, другие - 5,2% и 4,9%", - говорится в статье.

Вместе с тем, 50,5% населения Украины используют украинский язык в качестве основного языка повседневного общения.

Согласно результатам исследования, больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны.

Русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных. Столько же респондентов (24%) ответили, что говорят как на украинском, так и на русском языках.

"Результаты опроса свидетельствуют, что вслед за значительным увеличением деклараций об украинской национальной идентичности, не произошло аналогичных изменений в языковой практике. Люди, с этой точки зрения, консервативны и не подвержены изменению общепринятой практики. Зато симптоматична ситуация в Киеве, где впервые людей, которые дома говорят исключительно на украинском языке, стало больше, чем тех, кто говорит исключительно на русском языке", - говорится в статье.

Социологический опрос был проведен четырьмя крупнейшими социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тыс. респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях - по 1000.

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