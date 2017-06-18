Сегодня в Украине отмечают День отца

В этот день принято дарить родителям цветы, всевозможные подарки и устраивать семейные торжества

В третье воскресенье июня во многих странах мира отмечают День отца.

Этот праздник был основан в США в 1910 году, и отмечали его 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон, напоминает Укринформ.

Таким образом она хотела выразить признательность собственному отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, которая умерла после родов, воспитал в одиночку шестерых детей. Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе.

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В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня. В этот день принято дарить родителям цветы, всевозможные подарки и устраивать семейные торжества.

Украинцы с недавних пор тоже присоединяются к празднованию Дня отца, правда отмечают его дважды: в третье воскресенье сентября и в третье воскресенье июня.