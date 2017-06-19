Вятрович: В Киеве ждут декоммунизации еще 10 памятников

Среди них – конная статуя Щорса и скульптура Островского

В Киеве осталось декоммунизировать 10 памятников и 18 памятных знаков. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает 44.ua.

"По подсчетам Института, по состоянию на 15 июня 2017 года в Киеве остаются не демонтированными 10 памятников и 18 памятных знаков", - сказал Вятрович.

В частности, демонтажу подлежат: памятники автору романа "Как закалялась сталь" Николаю Островскому, советскому военному деятелю Михаилу Кирпоносу, конная статуя Щорсу и скульптурная композиция экипажу бронепоезда "Таращанец".

Среди подлежащих декоммунизации памятных знаков - барельеф "Большевикам 1918" в Печерском районе (завод Арсенал), барельеф Ленину на ст. м. "Театральная", а также памятная доска министру обороны СССР Андрею Гречко.

Напомним, в Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие запланировано на ноябрь 2017 года.