ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников

Всего участие во внешнем независимом оценивании приняли почти 230 тыс. человек

По предварительной информации, в 2017 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе на максимальное количество баллов сдали четыре человека (0,002%) из 229 тысяч 958 участников. Об этом сообщает УНИАН.

Общее количество ВНО, которые преодолели порог "сдал/не сдал" по истории Украины и получили рейтинговую оценку за выполнение сертификационной работы по шкале 100 – 200 баллов, составляет 172 тысячи 190 человек, из них 200 баллов получили 0,02%.

Максимальное количество баллов по математике получили — 0,13% от общего количества участников, по английскому языку — 0,05%, по биологии — 0,05%.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания в 2017 году прошла с 23 мая по 16 июня.