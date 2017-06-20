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Главная » Общество » ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников

ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников

ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников
Фото: guardian.ng

Всего участие во внешнем независимом оценивании приняли почти 230 тыс. человек  

20.06.17 691
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По предварительной информации, в 2017 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе на максимальное количество баллов сдали четыре человека (0,002%) из 229 тысяч 958 участников. Об этом сообщает УНИАН.

Общее количество ВНО, которые преодолели порог "сдал/не сдал" по истории Украины и получили рейтинговую оценку за выполнение сертификационной работы по шкале 100 – 200 баллов, составляет 172 тысячи 190 человек, из них 200 баллов получили 0,02%.

Максимальное количество баллов по математике получили — 0,13% от общего количества участников, по английскому языку — 0,05%, по биологии — 0,05%.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания в 2017 году прошла с 23 мая по 16 июня.

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