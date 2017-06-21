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Главная » Общество » У пожилых отцов чаще вырастают сыновья с высоким интеллектом, - ученые

У пожилых отцов чаще вырастают сыновья с высоким интеллектом, - ученые

У пожилых отцов чаще вырастают сыновья с высоким интеллектом, - ученые
Фото из открытых источников

Такая зависимость наблюдается только у мальчиков

21.06.17 449
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Сыновья, родившиеся у немолодых родителей, чаще вырастают "гиками" — высокоинтеллектуальными, чрезвычайно увлеченными своими идеями и интересами.

Об этом говорится в статье журнала Translational Psychiatry, передают мировые СМИ.

К таким выводам пришли ученые из Британии и США, проанализировавшие данные 8 тыс. британских близнецов.

Ученым удалось собрать данные о близнецах в возрасте 12 лет. С ними были проведены невербальные тесты интеллекта, изучалась их способность фокусироваться на предметах, социальная отстраненность.

После этого для каждого ребенка был подсчитан его "индекс гика". Анализ показал, что для детей от отцов моложе 25 лет этот индекс в среднем составляет 39,6; в возрасте 35–44 лет – 41, а для отцов старше 50 лет возрастает до 47.

При этом указанная зависимость наблюдается только у мальчиков, отмечают ученые.

Ученые предполагают, что явление может быть связано как с мутациями в генах возрастных отцов, так и с тем, что такие мужчины сами, подолгу оставаясь холостяками, приобретают черты "гиков" и передают их своим сыновьям.

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