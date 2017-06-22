Украинский проект "Бабий Яр" получил бронзовую статуэтку за лучшее звуковое сопровождение на международном фестивале рекламы "Каннские Львы 2017".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Награду получил Украинский кризисный медиацентр за память о трагедии в Бабьем Яре 1941 года, где за два дня, 28 и 29 сентября, были убиты около 34 тысяч человек.

Музыку к спектаклю написал украинский композитор Святослав Лунев.

Для перформанса установили инсталляцию из труб, через которые проходил ветер, создавая специфические звуки. Они должны были олицетворять голоса душ жертв Бабьего Яра.

Исполнителями стали украинские дети: трое скрипачей и вокалисты - участники шоу "Голос. Дети" - Анастасия Багинская из команды Потапа и подопечный Тины Кароль Александр Подолян.

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"Каннские львы" – это конкурс с более чем полувековой историей. Его еще называют "Оскаром" для рекламистов и маркетологов. Украину впервые отметили наградой такого уровня на этом фестивале.

Гран-при на фестивале "Каннские львы 2017" получил социальный проект "Познакомьтесь с Грэмом". Грэм – это манекен человека, разработанный, чтобы привлечь внимание к последствиям автомобильных аварий. После выпуска ролика Грэм стал мемом – первым, который получил приз "Каннских львов".