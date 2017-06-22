В воскресенье на целый день перекроют Крещатик

В воскресенье, 25 июня, в Киеве на протяжении всего дня будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик в связи с празднованием 150-летия основания Канады. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"25 июня с 3:00 до 22:00 в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий по случаю 150-й годовщины основания Канады будет запрещено движение всех видов транспортных средств на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной)", - говорится в сообщении.

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На это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит через место проведения мероприятия.

Напомним, 7 июня в Киеве на Контрактовой площади состоялся парад трамваев, приуроченный к 125-летию столичного электрического трамвая.