На Крещатике состоялся товарищеский матч по хоккею с мячом между сборными Игр Непокоренных Канады и Украины

В воскресенье, 25 июня, в Киеве на Крещатике а прошли праздничные мероприятия к 150-летию Канады.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Я искренне приветствую всех на праздновании 150-й годовщины Канады, которое происходит в самом сердце столицы. Буквально позавчера я вернулся из командировки в Канаду, где, в частности, посетил и город-побратим Киева - Торонто. Мы договорились о более эффективном сотрудничестве, об обмене студентами, о бизнес-сотрудничестве", - отметил Кличко.

Он рассказал, что пригласил мэра Торонто Джона Тори, который имеет украинские корни, посетить Киев осенью.

В свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук поблагодарил Кличко и киевлян, которые пришли на празднование. Он подарил мэру Киева хоккейку с символикой хоккейной команды Канады.

Кличко вместе с послом также посетил выставку канадских товаров, которая в течение недели будет работать в ЦУМе.

В Киеве состоялся дружеский матч по хоккею с мячом между сборными Игр Непокоренных Канады и Украины.

Кроме того, на Крещатике прошел дружеский матч по хоккею с мячом между командами Игр Непокоренных Украины и Канады.

"Именно в этом году, когда Канада празднует 150 лет, украинская сборная Непокоренных впервые будет представлять Украину на международных соревнованиях в Торонто, в Канаде. Это чрезвычайно почетная и ответственная миссия, учитывая то, что соревноваться придется с 16 странами. Однако мы уверены, что ребята покажут отличные результаты. Участие Украины в Играх Непокоренных - результат совместных усилий правительства, общественных организаций, министерств, которые своим сотрудничеством доказали, что Украина может объединиться не только ради защиты страны, но и для поддержки друг друга" - сказала представитель команды Оксана Горбач.

Капитан национальной сборной Игр Непокоренных 36-летний киевлянин Александр Писаренко, мастер спорта по академической гребле, сообщил, что в основном составе команды насчитывается 15 спортсменов, но в этот раз с ними в Канаду на соревнования поедет и резервный состав еще из 15 человек.

В составе сборной представлены ветераны, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, которые проходили службу во время антитеррористической операции. Это люди в возрасте от 22 до 50 лет из разных уголков Украины. Многие из них - кандидаты в мастера или мастера по разным видам спорта, некоторые участвовали в марафонах, полумарафонах, соревнованиях по триатлону IRONMAN или в марафоне морской пехоты США.