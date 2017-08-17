Молодость знает. Что думают представители цифрового поколения о "взрослом мире"

В кабинетах, работа которых влияет на жизнь нашего общества, появляется всё больше молодых лиц. Основные позиции по-прежнему занимают "взрослые люди", но не замечать молодёжь уже нельзя.

Имея совершенно отличное от предыдущих поколений мышление, она постепенно задаёт новые тенденции. В абсолютно разных сферах.

Фокус расспросил молодых людей, которые работают в самых популярных направлениях, об их отношении к информации, политике и так называемому взрослому миру. Итак, куда через время подуют эти молодые ветра?

"Я осознанно поместил себя в новостной вакуум"

27-летнему Александру Кахаю из Запорожья с детства регулярно снится, как он спасает мир от монстров, динозавров и злых духов. Утром не выспавшийся парень не достаёт из шкафа костюм супергероя, но добро в массы всё-таки несёт. Александр — общественник, глава Запорожской областной молодёжной организации "Наша счастливая жизнь". Он занимается организацией различных фестивалей и акций.

— Я осознанно поместил себя в новостной вакуум. Сегодня медиапространство наполнено слезами, кровью и желтизной. Я не хочу это потреблять. Если мне нужна какая-то информация, я иду на определённые ресурсы и читаю. Если не нужна — просто радуюсь жизни, — поясняет свою позицию Александр.

В свободное время при желании он читает, что пишут в Facebook обозреватель Денис Пятигорец и Мустафа Найем. Заумная аналитика, которая растягивается в полотенца, не для него. А вот что-то в виде рецептов с пунктами "1, 2, 3.." — очень даже. Зачем отягощать себя лишними словами и информацией? Рациональнее занять это время саморазвитием. Таков принцип Александра. При этом сам он пишет тексты о медицине для "Википедии".

Супермен в сети. Общественник Александр Кахай уже получил прививку от фейковости и не спешит верить первым ссылкам в поисковике

— Я не всегда доверяю первым ссылкам в поисковике, потому что знаю принципы SEO. При выборе источника информации всегда обращаю внимание на авторитетность издания, авторов и экспертов, которые там представлены, и на инфографику. Большая проблема в том, что сложно проверить какой-то факт на фейковость, если нет возможности посмотреть своими глазами и пощупать своими руками. В таких случаях приходится проводить его через призму собственного опыта, — продолжает Кахай.

На его взгляд, нынешнему молодому поколению свойственна определённая эргономичность в восприятии информации. В качестве компаса для ориентации в море данных оно использует различные приложения, а для того, чтобы понимать, что происходит в родном городе, достаточно воспользоваться его самым популярным пабликом.

Но не информацией единой. Александр — представитель общественного сектора, в котором сегодня значительную часть ниш заняла именно прогрессивная молодёжь. Чем отличаются принципы её работы от активистов постарше?

— В общественном движении я со школы. Тогда организовывал что-то вроде сбора макулатуры, участвовал в экологических акциях. Потом стал главой студпрофкома в университете. Сейчас общественная жизнь помогает мне развиваться самому и давать возможность профессионального и личностного роста другим.

За это время я понял, что всё реально организовать благодаря друзьям, единомышленникам и партнёрам. Один ты большое мероприятие не проведёшь.

Очень важно всё продумать и просчитать: куда можно привлечь волонтёров, где использовать ресурсы партнёров. Они могут помочь не деньгами, а локацией, водой или рекламой. Так, на первый масштабный фестиваль при правильном распределении сил мы потратили около 700 грн, в то время как его общая сумма тянула на 557 тыс., — делится общественник.

"На самом деле всем пофиг. Никто не будет обращать внимание, если ты не влияешь на его комфорт или не являешься полезным"

Главное правило, которое он вывел из своего опыта: чем громче (не путать с пафоснее) объявить о проекте, тем больше людей захотят к нему присоединиться. Так привлекаются те же волонтёры, бизнес-партнёры и, само собой, публика. Без информационной поддержки о твоей акции никто не узнает и никто не придёт.

— Необходимо привлекать соцсети. Репостить, но не спамить, отходить от афиши и заниматься инвайтингом (рассылать приглашения на событие. — Фокус). И, естественно, большая помощь от традиционных СМИ. Если же вдруг на канале нельзя прорекламировать ивент, можно предложить поговорить о теме, которой он посвящён, — раскрывает свои профессиональные секреты Александр.

Поскольку работа Александра связана с обществом, он может анализировать и охарактеризовать то огромное количество людей, которое через него проходит.

— Наше поколение ленивое и простое. Мы не сильно испуганы навязанными принципами. Можем спокойно написать на плакате "Обнимашки" и пойти на улицу обниматься. Люди 35–50 лет уже так не сделают из-за определённых штампов вроде "А что подумают о нас?" А на самом деле всем пофиг. Никто не будет обращать внимание, если ты не влияешь на его комфорт или не являешься полезным. Сегодняшнее общество более жестоко, чем 50 лет назад, когда навеивался дружественный лад. Поэтому нужно быть жёстким, — считает Александр Кахай.

"Наше информационное пространство — кромешный ад"

23-летний Дмитрий Лавров — менеджер проектов. Он руководит командой айтишников, людей с особенным образом мышления.

— Есть отдел тестирования. Там общительные, социальные ребята. Есть пласт бородатых программистов. У них логическое мышление, всё по пунктам, в речи нет лишнего. В то время как другие люди сначала думают, потом говорят, — они хорошо обдумывают свои слова. Есть ещё менеджеры, аналитики, дизайнеры, копирайтеры, техподдержка. То, какие они, сильно зависит от опыта. Но на самом деле сейчас сложно найти карикатурного айтишника — флегматичного, в очках и свитере с оленями, — заверяет Дмитрий. — Мне не особо даётся коммуникация, а с программистами ещё сложнее. Чтобы общаться с ними, нужно понимать их желания, мотивацию. Когда въезжаешь в это, начинаешь мыслить алгоритмами, процессами, и это перетекает в жизнь.

По его словам, молодёжь из сферы информационных технологий аполитична и интересуется всем. Он полностью согласен с утверждением, что его ровесники – поколение YouTube.

По срединному пути. Дмитрий Лавров не зацикливается на одном источнике, предпочитая собирать лишь голые факты, чтобы сделать выводы самому

— Я не смотрю телевизор, потому что там много вранья и извращённых фактов. Если цепляет какой-то вопрос, лучше взять голые факты и самому сделать выводы. Поэтому читаю полярно разные издания — тогда правда будет где-то посередине. На одном источнике не зацикливаюсь. Не открываю первые ссылки в поисковике, не беру новости с крупных каналов и изданий, потому что чем крупнее СМИ, тем больше там вектор освещения задают деньги. Так что преимущественно рандомно выбираю источник, часто он оказывается непопулярным, малоизвестным, — поясняет свой выбор Дмитрий.

Он пользуется YouTube, где любит смотреть научные ролики про космос. Там же выстроен целый вектор любимых каналов.

— Наше информационное пространство — кромешный ад, но там встречаются и алмазы — люди и проекты, которые пытаются донести правду и интересные факты, — полагает Дмитрий Лавров.

"YouTube сможет заменить телевидение"

Денису Волосову из Днепра 23. Он прекрасный пример того, как человек вырос в интернете и заставил его работать на себя. Это помогло ему стать на порядок успешнее некоторых своих сверстников.

Однако в один момент по всему, что он так кропотливо строил, пошла большая трещина. В этот день президент подписал указ, блокирующий работу социальной сети "ВКонтакте" на территории Украины. С огромным разочарованием молодой человек наблюдал, как один за другим провайдеры отключали доступ к сайту.

— В проекте, над которым я работаю, значительную долю трафика мы черпали из "ВК". Теперь её не будет и нужно полностью изменить стратегию интернет-маркетинга. Она расписана до 2020 года. Это планы, крупный бюджет. Придётся переориентироваться на другие соцсети. Но там совершенно иные цены за переход, — вздыхает Денис.

Цель не оправдывает средства. Денис Волосов убеждён, что методы, которыми была осуществлена блокировка "ВКонтакте", создают ощущение, что чиновники просто дёрнули рубильник

Он не берётся давать оценку указу президента. Но методы, которыми блокировка была осуществлена, считает недальновидными. Говорит, политики недостаточно разобрались в вопросе, прежде чем "дёрнуть рубильник".

— То, что твердят депутаты в интервью: "Там много антиукраинской пропаганды", — полнейшая ерунда. Вы пробовали в Facebook в поиске по группам ввести "ДНР"? Даже проще, попробуйте войти в режим "инкогнито" (чтобы исключить выдачу под ваши интересы) и ввести в YouTube запрос "Украина". Вы получите огромнейший поток антиукраинской пропаганды, которая у многих в рекомендациях.

Дело не в ботах и не в пропаганде, которой хватает на других ресурсах, считает Денис. Суть в том, чем делятся сами украинцы.

— Я понимаю, каких результатов можно добиться при помощи шантажа, имея доступ к перепискам военных офицеров, чиновников, политиков, а также к перепискам их жён и детей. Могу предполагать, что очень часто военные делятся с друзьями на гражданке фотографиями с локаций, историями и планами. Имея хороший софт и несколько человек, поток данных из зоны АТО можно структурировать в эффективные отчёты разведки, — утверждает молодой человек.

По его словам, много людей перейдёт в Facebook, "Телеграм".

— За счёт того, что исчез большой сегмент работы, SMM-специалисты станут менее востребованы. Они уже не нужны в таком количестве. Кто не готов меняться — потеряют работу. То, что ранее делали СЕО и СММ-специалисты, теперь может сделать один опытный интернет-маркетолог, — считает Денис Волосов. — Это главные последствия блокировки "ВКонтакте", которые я вижу. Вот с таким "взрослым миром" и приходится жить, играть по его правилам.

Дело не в ботах и не в пропаганде, которой хватает на других ресурсах, считает Денис. Суть в том, чем делятся сами украинцы

Молодой человек старается быть в курсе последних новостей, но детально за политикой не следит. При этом позиционирует себя как активного гражданина — ходит на все выборы, пишет в Facebook мэру Днепра Борису Филатову, если что-то не нравится в городе, а во время Майдана вёл группы в его (Майдана) поддержку.

— Из всех политиков Филатов импонирует мне больше всего, хоть это и неоднозначная фигура. Главный его плюс — открытый диалог с народом. Выступает с заявлениями, активно ведёт страницу в социальной сети, отвечает на комментарии. Отсутствие такой коммуникации с людьми в случае с блокировкой — главная ошибка президента. Он не пошёл на контакт, — просматривая извещения соцсетей в телефоне, говорит Денис.

Он полагает: такие меры могут в будущем стоить Петру Порошенко существенного процента голосов на выборах. Шутка ли: украинский сегмент в "ВК" — 16 миллионов. Треть страны. Значительная часть может поставить галочку напротив любого другого кандидата исключительно для того, чтобы выразить протест против него.

— Я возлагал большие надежды на выборы в 2014 году. Был подъём, вдохновение, вера в перемены. Но чем дальше, тем больше это ослабевало. Я готов потерпеть сложные времена, если буду видеть реальные реформы. Но эти три года правительство занималось имитацией бурной деятельности: переименованиями и запретами. Реформа полиции — единственное, чем я доволен. Всё остальное осталось на прежнем уровне. Пока я не вижу перспектив в молодых политиках, которые начинают работать. Сама система очень сложная и грязная. Изменить её очень сложно, — продолжает парень.

Зато большое будущее он прогнозирует YouTube. По мнению Дениса, через 10 лет ресурс вполне сможет заменить телевидение, а ведущие "+100500" и "This is хорошо" станут вторыми Киселёвым или Ларри Кингом.

"Нужна просветительская работа с пенсионерами"

Анастасия Смирнова родилась в Амвросиевке, в городе, который сейчас занимают силы "ДНР". Родители остались там, а она поехала в Краматорск учиться в медицинский университет (в связи с АТО ДонНМУ переместился из Донецка в Краматорск и Лиман).

— Я с детства хотела стать стоматологом. Наверное, слишком часто ходила лечить зубы, поэтому совсем не боялась этого. Ещё когда выпадали молочные, сама их вырывала. В общем, нравилось мне такое дело. Но моя семья не смогла бы оплатить образование в этом направлении. Поэтому пошла в медколледж, получила диплом фельдшера, а после поступила в университет на бюджет, — рассказывает Анастасия. — Ещё одна причина, почему я выбрала медицину: в детстве у меня случился перелом позвоночника. Когда родители сами, не дожидаясь скорой, привезли меня в больницу, на санпропускнике отказывались принимать до тех пор, пока мы не заплатили. Я не хочу, чтобы подобное произошло с другими людьми. Поэтому моя цель — повлиять на ситуацию.

Начни с себя. Анастасия Смирнова верит, что изменения в стране возможны лишь тогда, когда человек захочет измениться сам

Изменения девушка решила начать с себя. Пункт первый: не требовать взятки. Пункт второй: быть одинаково обходительной, профессиональной и с бездомными, и с высокопоставленными людьми. Если во второе верится легко, то первое в нынешних реалиях кажется идеалистическим.

— Одно дело, если человек сам хочет тебя отблагодарить, и совсем другое — просить с него деньги за услуги. Тебе платят зарплату, которая, кстати, стала больше. За эти деньги ты должен обслуживать людей. Не устраивает сумма — всегда можно уйти в частную практику. Например, я мечтаю открыть косметический кабинет. Это очень перспективно: все хотят быть молодыми, красивыми, поэтому колют гиалуронку, ботекс, — рассуждает Анастасия.

Она считает, что все применяемые косметические процедуры и препараты нужно проверить на себе. Поэтому всё, что будет по возрасту, планирует протестировать.

Но это светлые планы. Они в будущем. Практика на скорой и в муниципальной больнице намного ближе. Это часто неухоженные старики и бездомные.

— Готова к этому?

— А куда деваться? Их помоют, и будем лечить. У меня уже были случаи, когда с бригадой скорой приезжали на вызов к неблагополучной семье в очень грязную квартиру, по которой бегали чумазые дети. Надеваю бахилы, а хозяева говорят: "Вы не будете разуваться?" — вспоминает девушка.

"Нужна просветительская работа — объяснить свойства разных лекарств, как оказывать себе первую помощь. Это не помешало бы и сиделкам"

Пока она только вникает в правила игры "взрослого мира", но уже может анализировать его. На идею введения страховой медицины Анастасия Смирнова смотрит скептически — не все смогут позволить выделять из зарплаты деньги на страхование. А вот разделение медицинской системы на уровни — первичный и вторичный одобряет. Говорит, так человек скорее получит помощь профильного специалиста.

— Ещё было бы хорошо ввести обязательные профосмотры для людей пенсионного возраста, а то у нас часто, уходя со службы, люди забывают о здоровье и спохватываются, когда припечёт. Кроме того, для них нужна просветительская работа — объяснить свойства разных лекарств, как оказывать себе первую помощь. Это не помешало бы и сиделкам. У них ведь часто нет медицинского образования. Вот и позволяют старикам принимать то, что соседка посоветовала, хоть оно может совершенно не подходить, — говорит Смирнова.

Также она считает разумным, если врачи будут работать до пенсии, а не до победного. Потому что многие семидесятилетние люди последний раз открывали "Фармакологию" в институте и прописывают лекарства пациентам по старой памяти, не зная, что есть новые, эффективнее.

— От таких нередко услышишь: "Молодая ещё, что ты можешь знать?" — завершает Анастасия.