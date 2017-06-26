128-летний немецкий эмигрант заявил, что он Адoльф Гитлeр

Живущий в Аргентине, 128-летний немецкий эмигрант Герман Гутенберг утверждает что он – настоящий Адoльф Гитлeр. Об этом сообщает likeni.info со ссылкой на se.pl.

Престарелый мужчина сделал шокирующее признание в интервью испаноязычной газете El Patriota.

Человек, выдающий себя за бывшего диктатора Германии заявил, что последние 70 лет скрывался от возмездия под вымышленным именем.

Гутенберг сказал, что решился сознаться, поскольку израильские спецслужбы прекратили поиск военных преступников времен второй мировой войны. Старик не признает своей вины (либо вины того, за кого себя выдает), поскольку, как он утверждает, все бы выглядело совсем иначе, если бы он выиграл войну. Также он объявил о том, что планирует написать автобиографию, которая прояснит ранее неизвестные факты из его жизни.

Большинство людей не отнеслись серьезно к признанию старика, в его слова не верит даже жена, Ангела Мартинез, с которой они живут вместе 55 лет. Она допускает, что Гутенберг мог быть замешан в военных преступлениях, но он никак не может быть самим Гитлeрoм. Также жена рассказала, что ее муж страдает болезнью Альцгеймера и до этого никогда и словом не вспоминал, что он – бывший диктатор Рейха.