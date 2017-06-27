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Главная » Общество » В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали для экспертизы отцовства

В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали для экспертизы отцовства

В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали для экспертизы отцовства
Сальвадор Дали / Фото из открытых источников

60-летняя испанка утверждает, что она дочь художника

27.06.17 258
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Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста. Таким образом суд удовлетворил требование 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью художника. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Эксгумация необходима, поскольку биологического материала или личных вещей, на основании которых можно было бы установить отцовство, не сохранилось, сообщают испанские СМИ со ссылкой на решение суда. Экспертиза будет проведена в Национальном институте токсикологии.

Абель требует признать ее дочерью Дали уже не первый год. Женщина утверждает, что в 1955 году ее мать работала в одной семье в Кадакесе, где также был дом у Дали. По словам Абель, между ее матерью и художником "завязалась дружба, которая переросла в тайную любовь". Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.

В 1955 году Дали было 49 лет. С 1934 года он состоял в браке с русской эмигранткой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой), детей у них не было. Дали умер в 1989 году. Его тело находится в склепе на территории театра-музея Дали в городе Фигерасе.

Известно, что в 2007 году Абель уже проводила ДНК-анализ для установления отцовства, материалом для которого послужили остатки кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали. Однако женщина утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

В 2005 году Пилар Абель предъявляла иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу. По словам женщины, писатель в оскорбительной манере изобразил ее в своем романе "Солдаты Саламины". Иск был отклонен судом Жироны в 2006 году.

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