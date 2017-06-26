Проблема загрязненного воздуха стоит перед Китаем уже на протяжении нескольких лет. Власти перепробовали множество способов борьбы с ней. Одно из последних решений – строительство целого города, который будет улучшать экологию всей страны. Об этом сообщает Популярная механика.

Проект разработан миланской компанией Stefano Boeri Architetti. Город получил название Лючжоу Форест Сити (Liuzhou Forest City). Он займет территорию примерно 175 гектаров вблизи реки Люцзян. Ожидается, что там поселятся около 30 000 китайцев. В городе будет вся необходимая инфраструктура – дома, офисы, отели, больницы и школы.

Особенность города в том, что он будет включать в себя "вертикальную лесную систему" – это значит, что фасад каждого здания специалисты покроют растительностью. В общей сложности необычным способом высадят 40 000 деревьев и около миллиона растений 100 различных видов. Также каждое здание будет снабжено солнечными панелями на крыше, которые обеспечат возобновляемый источник энергии.

Как говорят авторы проекта, это решение поможет эффективно поглощать углекислый газ из атмосферы и выделять кислород. Кроме того, город станет по-настоящему спокойным и умиротворенным местом в шумном Китае.

Добраться до города можно будет при помощи высокоскоростного железнодорожного сообщения. Проект планируется завершить к 2020-му году.