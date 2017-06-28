Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Видео Прыжки кенгуру сбили с толку беспилотные автомобили Volvo

Видео Прыжки кенгуру сбили с толку беспилотные автомобили Volvo

<span class="label red">Видео</span> Прыжки кенгуру сбили с толку беспилотные автомобили Volvo
Фото: Nicolo Bonazzi / Flickr

В Австралии ежегодно происходит более 16 тыс. столкновений автомобилей с кенгуру

28.06.17 434
000

Специалисты Volvo обнаружили, что программное обеспечение беспилотных автомобилей иногда неправильно определяет расстояние до кенгуру, которые перебегают дорогу. Это происходит из-за того, что с точки зрения автомобиля кенгуру находится на разном расстоянии во время прыжка и при приземлении. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на ABC News.

Кенгуру на дорогах Австралии нередко провоцируют ДТП, неожиданно появляясь на дороге — ежегодно происходит более 16 тысяч столкновений автомобилей с этими животными.

У Volvo уже есть система Large Animal Detection, используемая в серийных автомобилях, но она реагирует только для крупных животных, таких как лось или корова — они двигаются медленнее и предсказуемее, чем кенгуру. С 2015 года компания начала работать над системой предотвращения столкновений с кенгуру.

В процессе разработки и тестирования системы выяснилось, что система может неправильно определять расстояние до кенгуру из-за того, что животное передвигается прыжками. Определение правильного расстояния до потенциально опасного объекта критично для срабатывания автоматической системы торможения, которая по траектории движения кенгуру должна предсказывать, существует ли опасность столкновения.

Представитель Volvo объяснил проблему следующим образом: автомобиль принимает точку контакта кенгуру с землей за точку отсчета, поэтому когда кенгуру не касается земли, система машинного зрения иногда считает, что животное находится дальше, чем оно на самом деле. При этом после приземления кенгуру "оказывается" ближе и автомобиль не может определить, какое расстояние до объекта на самом деле актуальное.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Редкую желтую цаплю обнаружили на ДнепропетровщинеДепутаты усилили наказание за жестокое обращение с животными: теперь могут посадить на 8 летАналоговое телевидение в Украине может быть отключено уже через год

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10822
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 7873
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1695
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2550
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8810
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10085
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4642
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3062
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4784
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1937
  1. Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено) 3398 / 3698
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 3190 / 4370
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 2707 / 6369
  4. В Генштабе рассказали подробности ликвидации вражеской ДРГ в Донбассе 2455 / 2687
  5. Вьюрки научились пользоваться сигаретными окурками в лечебных целях 2323 / 2606
  6. Хакеры требуют 300 долларов за разблокировку компьютеров 1713 / 1899
  7. Названа программа, через которую осуществлялась хакерская атака 1354 / 1540
  8. BILLA продает 9 супермаркетов 1305 / 1443
  9. Украинская семья судится с немецкими властями 1271 / 1438
  10. Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать 1211 / 1464
  1. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 73 / 6369
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 48 / 4370
  3. Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено) 18 / 3698
  4. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 9 / 1487
  5. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 8 / 1146
  6. Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать 7 / 1464
  7. 45-летним не беспокоить. Почему работодатели устанавливают возрастной ценз и как с этим бороться 6 / 8527
  8. Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины 6 / 1449
  9. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 миллиардов гривен дивидендов 5 / 408
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.