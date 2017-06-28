Специалисты Volvo обнаружили, что программное обеспечение беспилотных автомобилей иногда неправильно определяет расстояние до кенгуру, которые перебегают дорогу. Это происходит из-за того, что с точки зрения автомобиля кенгуру находится на разном расстоянии во время прыжка и при приземлении. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на ABC News.

Кенгуру на дорогах Австралии нередко провоцируют ДТП, неожиданно появляясь на дороге — ежегодно происходит более 16 тысяч столкновений автомобилей с этими животными.

У Volvo уже есть система Large Animal Detection, используемая в серийных автомобилях, но она реагирует только для крупных животных, таких как лось или корова — они двигаются медленнее и предсказуемее, чем кенгуру. С 2015 года компания начала работать над системой предотвращения столкновений с кенгуру.

В процессе разработки и тестирования системы выяснилось, что система может неправильно определять расстояние до кенгуру из-за того, что животное передвигается прыжками. Определение правильного расстояния до потенциально опасного объекта критично для срабатывания автоматической системы торможения, которая по траектории движения кенгуру должна предсказывать, существует ли опасность столкновения.

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Представитель Volvo объяснил проблему следующим образом: автомобиль принимает точку контакта кенгуру с землей за точку отсчета, поэтому когда кенгуру не касается земли, система машинного зрения иногда считает, что животное находится дальше, чем оно на самом деле. При этом после приземления кенгуру "оказывается" ближе и автомобиль не может определить, какое расстояние до объекта на самом деле актуальное.