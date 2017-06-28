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Главная » Общество » Тайские полицейские будут изгонять злого духа из деревни

Тайские полицейские будут изгонять злого духа из деревни

Тайские полицейские будут изгонять злого духа из деревни
Голодный тайский дух / Фото из открытых источников

Дух по имени Пхи Поб убил четырех коров и наслал болезнь на четырех сотрудников пограничной службы

28.06.17 41
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Офицеры Королевской полиции Таиланда получили необычное задание: их откомандировали на восток страны для проведения спецоперации по изгнанию злых духов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Причиной стало обращение к властям жителей деревни в провинции Амнатчарен: крестьяне утверждают, что злобный призрак в женском обличии в течение уже нескольких месяцев наводит на них ужас.

По рассказам сельчан, злой дух по имени Пхи Поб убил четырех коров и наслал болезнь на четырех сотрудников пограничной службы.

Деревенские старейшины обратились к центральным властям с просьбой прислать полицию, чтобы "укрепить гражданский дух и доверие жителей, а также предотвратить панику".

Прибывшие полицейские уже начали патрулировать улицы в деревне.

Пхи Поб - один из наиболее известных персонажей тайской мифологии, фигурирующий во многих фильмах и телепередачах.

Считается, что он обладает способностью устанавливать власть над людьми и сеять хаос.

Начальник местной полиции Адул Чайпраситикул говорит, что большинство людей верит в существование духа Пхи Поб. Постоянно возникают новые страшные истории, связанные с его проделками.

В 2016 году трое сельчан, в которых якобы вселился злой дух, под угрозой расправы заставили своих родственников и соседей раздеться догола.

Пхи Поб – далеко не единственный призрак в Таиланде, жители которого известны своими суевериями.

Как пишет тайская газета "Самуи таймс", в стране обитают по меньшей мере еще 20 духов, хотя не все они считаются злыми.

К безобидным относится дух Панг Ханг – он предстает в образе черной обезьяны, которая обитает в джунглях у соляных озер и обсасывает у спящих людей большой палец на ноге.

А вот Красу, напротив, считается в Таиланде самым страшным призраком. Согласно верованиям, он является в виде красивой женщины и завораживает жертву. Как пишет "Самуи таймс", красавица ходит в длинном развевающемся платье, чтобы скрыть отсутствие у нее тела, вместо которого - кишки и другие внутренние органы, не соединенные с головой.

Еще один известный тайский призрак – Нанг Нак – тоже предстает в образе женщины. Его и боятся, и почитают, нередко делают ему подношения, чтобы задобрить.

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