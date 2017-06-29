Австралийский биохакер по имени Мяу вживил проездной себе в руку

Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь приложить левую руку, куда был вживлен чип, к сканеру. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Биохакер Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау (да, это его настоящее полное имя) говорит, что проездной вживил ему под кожу мастер по пирсингу. Для этого они обрезали чип от проездного Opal на 6 мм - до 10 мм - и "упаковали" в биосовместимый пластик.

Со слов Мяу-Лудо, теперь у него есть возможности, которыми может похвастаться не каждый.

"Если кто-нибудь украдет мой кошелек, у меня не будет проблем добраться до дома", – говорит биохакер. В левую руку биохакера вживлены еще два чипа, на одном из которых – документы и другая важная информация.

Со слов Мяу-Лудо, иногда сканер не считывает информацию с чипа, поэтому приходится подносить руку к сканеру несколько раз. Но, как отмечает биохакер, такое случается и с обычными проездными картами Opal.

Мяу-Лудо говорит, что ему интересно будет посмотреть на реакцию сотрудников метро Сиднея, когда они поймут, что его проездной вживлен под кожу.

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Представитель департамента транспорта Нового Южного Уэльса сказал австралийской Huffington Post, что власти не поддерживают подобные манипуляции с проездными документами, поскольку они нарушают установленные правила пользования проездными.

"Изменение физических характеристик карты Opal может сказаться на ее надежности", – отметили в департаменте.

Пока не ясно, разрешат ли власти использовать проездной, вживленный под кожу. Не исключено, что проездной Мяу-Лудо могут заблокировать, и тогда все его старания окажутся напрасными.