Столичное метро в пятницу и субботу будет работать на час дольше

Киевское метро в пятницу и субботу будет работать на час дольше в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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"По случаю проведения фестиваля Atlas Weekend режим работы Киевского метрополитена изменен. В ночь с 30 июня на 1 июля, а также в ночь на 2 июля работа подземки будет продлена на час - до 01:00", - говорится в сообщении.

Напомним, с 28 июня по 2 июля на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве проходит третий музыкальный фестиваль Atlas Weekend-2017.