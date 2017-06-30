В первый день вступительной кампании зарегистрировались более 12 тыс. абитуриентов, - МОН

С 12 июля через электронные кабинеты можно будет подавать заявления на поступление в вузы

Электронные кабинеты, для подачи заявлений на поступление в вузы, создали более 12 тыс. абитуриентов за первый день вступительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"12 тыс. 850 поступающих успешно зарегистрировали свои электронные кабинеты. Уже с 12 июля через эти кабинеты будет открыта подача электронных заявлений на поступление в вузы", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что трудности с регистрацией электронных кабинетов возникают преимущественно у тех абитуриентов, которые допускают ошибки при внесении персональных данных в сертификатах ВНО или аттестатах. Например, когда не совпадают фамилия, имя или отчество в паспорте и та информация, которая подавалась во время регистрации на ВНО.

Напомним, 29 июня в Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения.