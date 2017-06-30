Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины

Министерство культуры включило в Национальный перечень нематериального наследия решетиловскую вышивку "белым по белому" и песенную традицию Киевской области. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Сейчас этот список пополняется уникальной решетиловской вышивкой, которая прославляла и в дальнейшем будет прославлять Полтавщину. И которой, как я знаю, интересуются даже в далекой Японии. А также самобытные песни Киевщины, которые демонстрируют древний пласт украинской культуры, доносят в обрядовых песнях наши традиции и обычаи. Собственно, эти вещи и являются тем фундаментом нашего государства, которые создают нашу идентичность. Мы и в дальнейшем будем собирать эти жемчужины, чтобы сохранить и приумножить их для потомков. Как государство мы будем продолжать готовить номинационные досье в части нематериального культурного наследия для признания их ЮНЕСКО. Как это раньше было сделано с "Казацкими песнями Днепропетровщины" и "Петриковской росписью", – сказал министр культуры Украины Евгений Нищук.

Элемент "Песенная традиция села Лука Киево-Святошинского района Киевской области" охватывает собой практически весь жанровый спектр украинских народных песен. В репертуаре фольклорного ансамбля "Красная калина", который работает в этой песенной традиции, есть колядки, веснянки, купальские, жатвенные, свадебные, колыбельные, протяжные песни (песни о любви, сиротские, батрацкие, чумацкие, казацкие, бытовые, исторические, баллады, романсы), шуточные и плясовые песни и псалмы. Именно они и составляют уникальное песенное наследие села Лука, которое формировалось в течение многих веков. В целом репертуар коллектива состоит из 316 композиций.

Показательной для группы является вариативность исполнения песен, которая проявляется в корректной сменности музыкального контура запевов и выводов. Практически каждая участница группы имеет собственный ярко выраженный индивидуальный стиль, свой арсенал приемов импровизации в пении.

Элемент "Технология выполнения вышивки "белым по белому" поселка Решетиловка Решетиловского района Полтавской области уже давно является визитной карточкой края. Ее особенность в характерном сочетании многочисленных техник - до 5-7 одновременно. Сочетание глади, ажурных кружев, вырезания, выкалывания и особенно ювелирных техник - "соловьиные глазки", "зерновой вывод" – делает вещи, выполненные в этой технике, настоящим произведением высокого искусства. При этом раскрывается все богатство и красота узоров, ювелирность их выполнения. Решетиловская вышивка "белым по белому" – своеобразный художественный прием, который ассоциируется с красотой морозных узоров.

Основными носителями и центром сохранения современной вышивки "белым по белому" являются мастера и преподаватели Решетиловского художественного профессионального лицея, вышивальщицы частной мастерской художественных промыслов "Саломея", преподаватели и учителя Решетиловской детской школы искусств, Решетиловской гимназии имени И.Л. Олейника и творческие семьи.

Ранее сообщалось, что 30 июня 2017 года в Национальный перечень Украины включены пять элементов нематериального культурного наследия: Опишнянская керамика, Косовская рисованная керамика, Кролевецкие тканые полотенца, Петриковская роспись – украинская декоративно-орнаментальная живопись XIX-XXI веков, элемент "Казацкие песни Днепропетровщины".

Включение элементов в Национальный перечень осуществляется на основании решения Экспертного совета Министерства культуры Украины, в состав которого входят известные фольклористы и этнографы.