Международная космическая станция из-за неполадок была вынуждена сбросить экспериментальную панель солнечных батарей ROSA в открытый космос. Об этом сообщает Популярная механика.

На протяжении недели солнечная панель оставалась в развернутом виде, чтобы оценить эффективность гибких батарей и их выносливость к перепадам температур. После этого ROSA должны были свернуть обратно в рулон и упаковать в грузовик Dragon, в котором солнечные батареи сгорели бы в атмосфере по возвращению на Землю. Но попытки демонтировать панель не увенчались успехом и в результате было принято решение сбросить е с манипулятора прямо в открытый космос.

Экспериментальную панель солнечных батарей ROSA впервые развернули в полную длину на минувшней неделе.

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Гибкая панель ROSA представляет собой самостоятельно разворачивающиеся солнечные батареи на двух композитных направляющих, которые благодаря складной конструкции занимают в четыре раза меньше места и на 20% легче, чем традиционные панели на жестком каркасе – один такой рулон весит всего 325 килограммов. По мере нагревания солнечными лучами солнечные батареи разворачиваются без использования электроприводов.