В Великобритании построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов. Об этом сообщает hi-news.

В качестве места для строительства была отобрана ныне действующая, но планируемая к закрытию в 2020 году база Хенлоу, принадлежащая ВВС Великобритании и находящаяся в графстве Бедфордшир. Проект, получивший название Blue Abyss, оценен в 120 миллионов британских фунтов и является частью многомиллионного плана по переоборудованию бывшей военной базы в новый высокотехнологичный центр разработок и инноваций.

На территории базы будет построен бассейн для подводных тренировок глубиной 50 метров, отель на 120 номеров, тренировочный центр для астронавтов, а также центр физических подготовок, в котором дайверы, будущие и действующие астронавты, а также атлеты смогут проводить свои тренировки на самом высоком уровне.

На территории военной базы уже имеются несколько центров с оборудованием, необходимым для подготовки астронавтов к суровым космическим условиям. Например, здесь есть центрифуга, позволяющая готовить людей к серьезным физическим перегрузкам.

Бассейн будет в три раза глубже использующегося аэрокосмическим агентством NASA 12-метрового бассейна Neutral Buoyancy Laboratory для подготовки своих астронавтов. При этом доступ к нему можно будет получить не только в рамках подготовки к очередным космическим проектам. Компании, занимающиеся морской добычей нефти, а также возобновляемой энергией, тоже смогут получить доступ к новому бассейну Blue Abyss и использовать его в качестве площадки для проверки своего нового высокотехнологичного оборудования.

Главным архитектором центра Blue Abyss был выбран Робин Партингтон, отвечавший за строительство лондонского небоскреба Мэри-Экс. Вероятнее всего, строительство начнется уже в конце этого года, а в эксплуатацию центр будет введен в 2019 году. После своего открытия Blue Abyss сможет обеспечить 160 рабочих мест.