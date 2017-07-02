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Сегодня отмечают День Военно-морских сил Украины
Фото из открытых источников

Сегодня отмечают День Военно-морских сил Украины

Праздник установлен указом президента от 12 июня 2015 года

02.07.17 148
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В воскресенье, 2 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Праздник установлен указом президента  от 12 июня 2015 года.

Впервые День ВМС Украины был отпразднован в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВСУ был установлен по просьбе Военного совета Военно-морских сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996), указом президента от 17 августа 1996 года.

Впоследствии, согласно указу президента Виктора Ющенко от 24 марта 2006 года, День Военно-морских сил ВСУ отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы опять вернулись к празднованию Дня Военно-морских сил в первое воскресенье июля. 

Примечательно, что на июль приходятся наиболее значимые даты в истории украинского военного флота. 5 июля 1918 года был обнародованный закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го был принят закон о Военно-морском флаге Украины; того же таки июля 1918-го было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства - бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 года состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного главнокомандующего ВСУ "Море-96".

В настоящее время, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины расположен в Одессе.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают и работники морского и речного флота.

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