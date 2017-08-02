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Почтовый ренессанс. Почему украинские марки котируются выше европейских
Фото: Александр Чекменёв

Почтовый ренессанс. Почему украинские марки котируются выше европейских

Начальник управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина про марку Ukraine Fashion Week, европейские тенденции и то, как тренд Анны Ярославны возник до политических трений. Фокус узнал правила игры и тенденции на рынке филателии

Любовь Сидоренко - 02.08.17 581
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Самый неожиданный вывод, который я сделала, побывав на столичном Главпочтамте: гривны очень выгодно конвертировать в марки. Не дойч. Почтовые. Это валюта, с каждым годом вырастающая в цене.

— Марки — это почтовые деньги, — утверждают на почте. — Ими оплачивают корреспонденцию, их коллекционируют, они рассказывают миру о своей стране.

Марки с ошибками стоят дороже

На первом этаже главного  управления Укрпочты в Киеве есть небольшой филателистический магазинчик. По его периметру стоят витрины с марочными блоками. Многие из них бросаются в глаза и обывателям, и коллекционерам. Я остановилась перед блоком с летучими мышами. В мыслях представляю, как леплю на конверт с адресом подружки висящего вниз головой кажана.

— Это довольно ценный экземпляр. Тут изображён исчезающий вид. Ночница долгоухая. Серия выпущена под эгидой WWF — Всемирного фонда дикой природы. Её ценность, во-первых, в эстетизме. Во-вторых, она интересна для тех, кто собирает марки с животными. И, наконец, количество почтовых знаков с символом WWF. Это придаёт дополнительную ценность для коллекционеров, — поясняет Наталья Мухина.

По её словам, интерес к марке со стороны филателистов добавляют разного рода изъяны. Например, отсутствие перфорации или ошибка в рисунке, надписи. Нарисовал художник, допустим, паровоз, серию напечатали, выпустили в продажу, а потом оказывается, что на машине какое-то колесо не так изображено, не хватает на нём чего-то. Почтовые знаки отзывают и переиздают. Получается, люди, которые купили марки из первой партии, имеют нечто уникальное, а у остальных будут одинаковые типичные паровозы. Одна с какой-то особенной чёрточкой стоит в разы дороже тысяч остальных идентичных.

Главный принцип филателистического рынка: чем реже, тем дороже. Укрпочта продаёт одну марку не больше двух лет. Поэтому, как только марка уходит из продажи, её стоимость и коллекционная ценность возрастают (блок номиналом в 135 грн в филателистических кругах можно купить за 500 грн). 

Главный принцип филателистического рынка: чем реже, тем дороже

— У каждой почтовой администрации есть план. Мы выпускаем около 40 марок в год. Основное правило: печатать столько, сколько может купить рядовой коллекционер, — глядя на немолодого мужчину перед стойкой, продолжает Наталья Мухина.

Сейчас в Укрпочте утверждают план изображений на марках на следующий год. Точно будут коллекции, посвящённые Малевичу (140 лет со дня рождения), Ukraine Fashion Week и 140-летию Донецкой области.

Что будет на почтовых знаках, решает художественный совет. Туда входят художники, геральдисты, историки, представители Института памяти и другие специалисты. 

— Во всём мире действует принцип: почтовые знаки должны отображать культурное наследие, действительность государства, в котором они издаются. Если печатаются марки с листьями, то это листва деревьев, растущих в Украине, если с техникой, то она так или иначе связана с нашей страной. Нельзя печатать что угодно, — рассматривая разноцветные листы, утверждает Мухина.

Поэтому напечатать просто красивое платье украинского дизайнера — мало. Этнонаряд — скучно и не шибко модно. Вот наши мастера филателии и заморачиваются. Продумывают до мелочей содержание марочки размером в две пятикопеечные монеты.

Так, рассматривать танцующих евреев или пожарную машину нужно с пинцетом и под лупой. Иначе рискуете не вкусить в полной мере всю тонкость работы художника. У нас считается, что картинка должна быть максимально документальной и концептуальной. В Европе же нормальное дело — чашка кофе на столе или пряник. Просто и ненавязчиво. Кстати, посткроссеры (посткроссинг — движение людей, которые рассылают открытки по миру с целью получить взамен другие. — Фокус) предпочитают именно что-то лёгкое, без глубинного исторического контекста.

— Больше всего раскупают праздничные марки перед Новым годом. Среди коллекционеров очень популярна техника. В последнее время в связи с ажиотажем вокруг темы Анны Ярославны пользуется спросом серия "Киевские князья на престолах Европы", хотя она и появилась относительно давно, — перечисляет начальник управления филателистической продукции.

Действительность. О герое АТО узнает весь мир

"Хочу купить себя"

Тем временем к стойке продавца подходит невысокий седой мужчина.

— Пока не разобрали окончательно, куплю себе на память, — берёт он в руки два листа марок с трамваем.

Оказывается, он их автор. Виктор Зинченко подготовил эскизы для целой серии "Городской транспорт". В этом году киевский трамвай отмечает 125 лет с момента первого запуска, и интерес к этой марке значительно вырос. Естественно, в большей степени у транспортников.

— Я шаржист и рисовать технику, где всё должно быть максимально детально, мне сложновато. Постоянно хочется пририсовать машине улыбку или шляпку, — мужчина показывает фото своих работ, где все авто именно такие.

Кажется, что он сам персонаж картинки — добрая белозубая улыбка, слегка всклокоченные волосы. Не­удивительно, что и фуникулёр на марке выглядит, будто из детской книжки.

Кстати, Зинченко — не единственный, кто приходил за своими марками.

— Однажды подходит молодой человек: "Хочу купить себя". Выяснилось, что это военный с позывным Француз, с фото которого рисовали почтовый знак героям АТО. Теперь у него новый позывной — Марка, — подавая листы с Французом, улыбается продавец.

Живым людям посвящать марки не принято

Украинские марки преимущественно классические — на бумаге с максимально реалистичным рисунком. Не исключено, что именно за счёт этого они высоко котируются на международных конкурсах и среди коллекционеров других стран.

Самый сложный и необычный почтовый знак Украины — с пекторалью, скифское золото. Он рельефный. Нашим почтовикам было достаточно сложно сделать его из-за довольно ограниченных технических возможностей.

Наследие. 125-летний киевский трамвай празднует день рождения 

Австрия, лидер маркопечати, делает свою продукцию с запахами, на ткани, коже, с вышивкой. Технологически это очень сложно. Зато позволяет привлечь в движение филателистов новых людей.

— Наш типичный клиент — мужчина старше среднего возраста, серьёзный, умный, возможно, научный сотрудник. Женщин среди филателистов меньше. С детьми вообще беда. Это связано с развитием интернета. Раньше ребята познавали мир через марки, а сейчас — через Сеть, — рассуждает Мухина.

По её словам, не принято выпускать почтовые знаки, посвящённые живым людям (услуга "Собственная марка" с фото заказчика не в счёт). Однако Укрпочта несколько раз отходила от этого правила. Так, марки выпускались в честь первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, братьев Кличко, сестёр Музычук, Русланы и Джамалы. Есть марка и в честь Евромайдана.

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