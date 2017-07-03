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Главная » Общество » В Бразилии задержан наркобарон, 30 лет скрывавшийся от полиции

В Бразилии задержан наркобарон, 30 лет скрывавшийся от полиции

В Бразилии задержан наркобарон, 30 лет скрывавшийся от полиции
Луис Карлус да Роша / Фото: Policia Federal

Луис Карлус да Роша – глава одной из крупнейших "наркоимперий" в Южной Америке

03.07.17 56
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В Бразилии задержан наркобарон Луис Карлус да Роша по прозвищу "Белая голова". Наркоторговец скрывался от полиции почти 30 лет, изменив внешность с помощью пластической хирургии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщили в федеральной полиции Бразилии, наркоторговец жил под именем Витор Луис де Мораес. Проведя экспертизу фотографий Роши и Мораеса, правоохранители пришли к выводу, что это один и тот же человек.

В операции по поимке наркоторговца, получившей название "Спектрум", участвовали 150 сотрудников правоохранительных органов.

Бразильская полиция называет Рошу главой одной из крупнейших "наркоимперий" в Южной Америке. Его состояние оценивается в $100 млн.

По оценкам правоохранителей, организация Роши ежемесячно производила в Боливии, Перу и Колумбии до пяти тонн кокаина, который затем переправлялся в США и Европу.

Криминального босса обвиняют в отмывании денег, международном наркотрафике, подделке документов и организации преступного сообщества. Ему грозят более 50 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре 2015 года полиция Бразилии схватила одного из самых знаменитых наркобаронов страны – Мариу Серджиу Машаду Нуньеша, также известного как Гояно.

В 1980-х годах Гояно был одним из немногих наркоторговцев, кто напрямую вел бизнес с главой колумбийского наркокартеля Пабло Эскобаром.

Как и Роша, Гояно прибегал к помощи пластических хирургов и жил под вымышленным именем.

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