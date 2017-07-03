Из-за Трампа Земля может превратиться в Венеру, – Хокинг

На поверхности Венеры плавится свинец и идут дожди из серной кислоты

Профессор Стивен Хокинг резко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате сказав, что это может привести к "переломной точке", которая "превратит Землю в Венеру". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.

"Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым, – сказал Хокинг. – Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к превращению в Венеру с дождями из серной кислоты. Изменения климата – одна из величайших опасностей, но мы можем их предотвратить, если будем действовать сейчас".

"Отрицая очевидные доказательства изменения климата и выходя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп наносит ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты и ставит под угрозу природу", – добавил Хокинг, напомнив, что парниковый эффект на Венере настолько силен, что на ее поверхности плавится свинец.

Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.

Глобальное соглашение о предотвращении изменений климата было принято в декабре 2015 года в Париже. Соглашение подписали 195 государств, 97 – ратифицировали. Оно определяет план действий государств мира по сдерживанию глобального потепления.

В соответствии с соглашением все стороны должны принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. Согласно документу, страны-подписанты договорились сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия не более чем на 2 градуса по Цельсию.

Шесть стран-членов "Большой семерки" – Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония – подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

Трамп обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.