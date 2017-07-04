Госкино расширило список запрещенных фильмов и сериалов

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены (реж. Д. Петрунь, Украина, 2015)" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун (реж. П. Амелин, Россия, 2013)". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам просмотра, экспертная комиссия (при Госкино, - ред.) большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона "О кинематографии", - говорится в сообщении
Ранее Государственное агентство по вопросам кино и телевидения отказало в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу "Танкист".