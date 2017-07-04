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Главная » Общество » Госкино расширило список запрещенных фильмов и сериалов
Госкино расширило список запрещенных фильмов и сериалов
Фото: oformi.net

Госкино расширило список запрещенных фильмов и сериалов

Прокатные удостоверения аннулировали "Офицерским женам" и "Задаче особой важности. Операция Тайфун"

04.07.17 926
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Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены (реж. Д. Петрунь, Украина, 2015)" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун (реж. П. Амелин, Россия, 2013)". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам просмотра, экспертная комиссия (при Госкино, - ред.) большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона "О кинематографии", - говорится в сообщении

Ранее Государственное агентство по вопросам кино и телевидения отказало в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу "Танкист".

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