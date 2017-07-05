Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Российские пропагандисты приписали "Океану Эльзы" 35 концертов в России

Российские пропагандисты приписали "Океану Эльзы" 35 концертов в России

Российские пропагандисты приписали "Океану Эльзы" 35 концертов в России
Скриншот

Группа последний раз выступала в РФ еще в 2013 году

05.07.17 629
600

Российский "Первый канал" заявил, что украинская группа "Океан Эльзы" дала 35 концертов в России за период 2016-2017 годы.

Лидер "Океан Эльзы"Святослав Вакарчук отреагировал в Twitter на эту новость, отметив, что с 2013-го года концертов группы в России не было.

Пресс-секретарь группы Виктория Хоменко тоже прокомментировала распространенный российскими пропагандистами фейк.

"Медиа-шизофрения на марше. Страну угадайте сами. Последние концерты Океан Ельзи в России были 4 года назад, в 2013-м", - написала она.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Российская военная полиция может появиться в буферных зонах в СирииКириленко хочет контролировать приглашение российских артистов в УкраинуРоссия и Китай предложили свой вариант урегулирования ситуации вокруг КНДР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 37071
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 6848
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 10781
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4284
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 2646
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6474
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1166
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1673
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2450
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3609
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 10057 / 11897
  2. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 3516 / 3830
  3. В Украине может появиться новый механизм легализации незаконно полученных средств, – Холодницкий 3010 / 3340
  4. Командующий Нацгвардией рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска 2424 / 2666
  5. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 1364 / 1522
  6. Легендарной Джине Лоллобриджиде исполнилось 90 лет 1195 / 1320
  7. Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко 1123 / 8719
  8. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1105 / 37071
  9. Государство оставит себе 15 особо важных предприятий, остальные продаст 1067 / 1219
  10. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 1038 / 3007
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 54 / 11897
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 16 / 37071
  3. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 8 / 898
  4. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 7 / 1522
  5. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 5 / 27575
  6. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 5 / 22533
  7. В Украине стартовала вступительная кампания в вузы 5 / 413
  8. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 5 / 3830
  9. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 4 / 3007
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.