Российские пропагандисты приписали "Океану Эльзы" 35 концертов в России

Российский "Первый канал" заявил, что украинская группа "Океан Эльзы" дала 35 концертов в России за период 2016-2017 годы.
Лидер "Океан Эльзы"Святослав Вакарчук отреагировал в Twitter на эту новость, отметив, что с 2013-го года концертов группы в России не было.
Пресс-секретарь группы Виктория Хоменко тоже прокомментировала распространенный российскими пропагандистами фейк.
"Медиа-шизофрения на марше. Страну угадайте сами. Последние концерты Океан Ельзи в России были 4 года назад, в 2013-м", - написала она.
Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июля 2017 г.