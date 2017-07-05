Сотни карикатуристов со всего мира приняли участие в состоявшемся в Иране конкурсе карикатур на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Победителем конкурса "Трампизм" (Trumpism) стала работа иранского художника Хади Асади. На его рисунке Трамп, одетый в пиджак из долларов, изображен со стопкой книг и горящими волосами.

Много карикатур было посвящено угрозам Трампа построить на границе с Мексикой стену. Также художников волновали проблемы, связанные с нападками на СМИ и насилием по отношению к женщинам.

Всего на выставке были представлены 1614 работ художников из Ирана и еще 74 стран. Участие в конкурсе приняли и несколько художников из США и Британии.

Американец Клейтон Джонс изобразил две обложки журнала Time: на одной из них – Дональд Трамп, на другой – Адольф Гитлер. Художник обращает внимание на то что, и Трамп, и Гитлер – каждый в свое время – был назван журналом "человеком года". На рисунке Трамп, обращаясь к Гитлеру, говорит: "Это большая честь". "Да", – отвечает Гитлер.

Эмблема для конкурса "Трампизм" похожа на эмблему нацистской Германии, только с буквой "Т" вместо свастики.

"Суффикс -изм в слове "Трампизм" – это отсылка к расизму и нацизму, – говорит организатор конкурса и директор иранского дома карикатуры Масуд Шоджей-Табатабай. – Многие считают, что его высказывания очень похожи на слова Гитлера. Он плохо относится к СМИ и беженцам".

Выставка карикатур "Трампизм"













Фото: Getty Images

Организаторы мероприятия ранее проводили аналогичные конкурсы по другим темам, одна из них была посвящена террористической организации "Исламское государство".

В прошлом году иранский дом карикатуры провел конкурс на тему Холокоста, что вызвало резкую критику со стороны Израиля. Как пояснили организаторы, их задумка заключалась в том, чтобы обратить внимание на двойные стандарты Запада в отношении свободы слова, а не в том, чтобы поставить под сомнение реальность Холокоста.