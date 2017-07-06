Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО

Активист "Гринпис" считает, что план правительства Австралии неадекватен и не даст нужных результатов

Большой барьерный риф был изъят из перечня объектов Всемирного наследия, которые, по мнению экспертов ЮНЕСКО, находятся под угрозой уничтожения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Australian Associated Press.

"Мы получили убедительное подтверждение того, что наш план "Риф2050", направленный на повышение устойчивости рифа, работает", – заявил министр окружающей среды и энергетики Джош Фрайденберг по результатам участия в заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам министра, подавляющее большинство членов Комитета проголосовало за одобрение плана федерального правительства "Риф2050", в котором перечисляется ряд мер, направленных на защиту экосистемы и управление ею. Чиновник считает такое решение большой победой для Австралии.

Фрайденберг рассказал, что правительство уже реализовало несколько шагов по воплощению этого плана, в частности по сокращению выбросов азота и борьбы с морскими звездами "терновый венец".

"Мы реализуем все возможные меры для того, чтобы это великое чудо света оставалось жизнеспособным и здоровым для будущих поколений", – сказал он.

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Несмотря на одобрение долгосрочного плана управления, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО выразил серьезную обеспокоенность в отношении здоровья рифа.

Комитет настоятельно призвал Австралию активизировать свои усилия по улучшению качества воды, назвав это необходимой составляющей устойчивости экосистемы.

Министр окружающей среды и энергетики Австралии заверил, что уже на следующей неделе он встретится с министром окружающей среды штата Квинсленд Стивеном Майлсом, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы будем обращаться за советом к нашей независимой научной экспертной группе", – сказал он, добавив, что уже запущены несколько проектов по привлечению инвестиций под эти мероприятия.

Министр также сообщил, что методы ведения фермерского хозяйства в регионе нуждаются в усовершенствовании, однако выступил в поддержку существования спорной угольной шахты Адани, закрытие которой приведет к потере значительного количества рабочих мест.

В то же время, активист "Гринпис" Алекс Фостер Вандер Елст считает, что план правительства неадекватен и не даст нужных результатов, поскольку не отражает последствий изменения климата.

"Федеральные министры и правительство Квинсленда заявляют, что они привержены сохранению рифа для будущих поколений, но их действия дают понять – они не делают то, что нужно, чтобы сохранить его", – заявил представитель "Гринпис".

Правительство Австралии разработало план "Риф2050", чтобы избежать включения Большого барьерного рифа в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности, поскольку это привело бы к необходимости уменьшения туристического потока на риф и закрытие ряда промышленных объектов по добыче и транспортировке угля, которые приносят значительный доход в бюджет штата Квинсленд и федеральный бюджет.