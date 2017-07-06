Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО

Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО

Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО
Большой барьерный риф / Фото из открытых источников

Активист "Гринпис" считает, что план правительства Австралии неадекватен и не даст нужных результатов

06.07.17 1349
100

Большой барьерный риф был изъят из перечня объектов Всемирного наследия, которые, по мнению экспертов ЮНЕСКО, находятся под угрозой уничтожения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Australian Associated Press.

"Мы получили убедительное подтверждение того, что наш план "Риф2050", направленный на повышение устойчивости рифа, работает", – заявил министр окружающей среды и энергетики Джош Фрайденберг по результатам участия в заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам министра, подавляющее большинство членов Комитета проголосовало за одобрение плана федерального правительства "Риф2050", в котором перечисляется ряд мер, направленных на защиту экосистемы и управление ею. Чиновник считает такое решение большой победой для Австралии.

Фрайденберг рассказал, что правительство уже реализовало несколько шагов по воплощению этого плана, в частности по сокращению выбросов азота и борьбы с морскими звездами "терновый венец".

"Мы реализуем все возможные меры для того, чтобы это великое чудо света оставалось жизнеспособным и здоровым для будущих поколений", – сказал он.

Несмотря на одобрение долгосрочного плана управления, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО выразил серьезную обеспокоенность в отношении здоровья рифа.

Комитет настоятельно призвал Австралию активизировать свои усилия по улучшению качества воды, назвав это необходимой составляющей устойчивости экосистемы.

Министр окружающей среды и энергетики Австралии заверил, что уже на следующей неделе он встретится с министром окружающей среды штата Квинсленд Стивеном Майлсом, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы будем обращаться за советом к нашей независимой научной экспертной группе", – сказал он, добавив, что уже запущены несколько проектов по привлечению инвестиций под эти мероприятия.

Министр также сообщил, что методы ведения фермерского хозяйства в регионе нуждаются в усовершенствовании, однако выступил в поддержку существования спорной угольной шахты Адани, закрытие которой приведет к потере значительного количества рабочих мест.

В то же время, активист "Гринпис" Алекс Фостер Вандер Елст считает, что план правительства неадекватен и не даст нужных результатов, поскольку не отражает последствий изменения климата.

"Федеральные министры и правительство Квинсленда заявляют, что они привержены сохранению рифа для будущих поколений, но их действия дают понять – они не делают то, что нужно, чтобы сохранить его", – заявил представитель "Гринпис".

Правительство Австралии разработало план "Риф2050", чтобы избежать включения Большого барьерного рифа в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности, поскольку это привело бы к необходимости уменьшения туристического потока на риф и закрытие ряда промышленных объектов по добыче и транспортировке угля, которые приносят значительный доход в бюджет штата Квинсленд и федеральный бюджет.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластикомVolvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателямиКиев выделит 4,5 млн грн на вывоз опасных отходов с "Радикала"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38332
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7165
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11488
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4534
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3048
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6683
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1386
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1800
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2535
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3786
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 4779 / 7840
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3838 / 4170
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3278 / 14692
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2944 / 3284
  5. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2239 / 2489
  6. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2012 / 2175
  7. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1770 / 1995
  8. Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет 1596 / 1808
  9. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1560 / 1941
  10. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1142 / 38332
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 42 / 7840
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 38332
  3. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 1995
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 10 / 3284
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 11488
  6. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1731
  7. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 6 / 14692
  8. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2489
  9. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 5 / 833
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 658
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.