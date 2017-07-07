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Главная » Общество » Инфографика В ТОП-5 популярных сайтов в Украине впервые не попали российские ресурсы

Инфографика В ТОП-5 популярных сайтов в Украине впервые не попали российские ресурсы

<span class="label red">Инфографика</span> В ТОП-5 популярных сайтов в Украине впервые не попали российские ресурсы
Источник: Web Creator

Тройку лидеров замкнул Facebook

07.07.17 279
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Впервые за все время мониторинга интернет-трафика в ТОП-5 сайтов, которыми пользуются украинцы, не попали российские ресурсы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group за июнь 2016 года, передает Watcher.

"По итогам июня, впервые на третье место вышел Facebook с ежемесячным охватом 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мейл.ру, Яндекс существенно потеряли аудиторию. Впервые за всю историю исследований, в ТОП-5 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет российских проектов", - пишет издание.

Фото: watcher

В то же время, в ранжировании по ежедневному охвату российские сайты хоть и потеряли лидирующие позиции, но все же попали на три позиции в ТОП-6.

Фото: watcher

При этом данные охвата аудитории с учетом пользователей мобильных устройств (только ОС Андроид) показывают еще большее падение популярности российских проектов.

Фото: watcher

Напомним, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

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