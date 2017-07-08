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Главная » Общество » Фото Волонтер покорила Карпатскую вершину на инвалидном кресле

Фото Волонтер покорила Карпатскую вершину на инвалидном кресле

<span class="label red">Фото</span> Волонтер покорила Карпатскую вершину на инвалидном кресле
Фото: Facebook/ Яна Зинкевич

Путешествие для Яны Зинкевич организовали ее сослуживцы из батальона "Госпитальеры"

08.07.17 145
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Известный волонтер, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич поднялась на вершину Черной Горы в Карпатах на инвалидной коляске. Об этом она сообщила в Facebook.

"В день своего 22-летия я покорила самую мистическую вершину Карпат - Черную Гору, или Поп Иван. Историки спорят по поводу аутентичности названия, а все гуцулы с большим уважением относятся к людям, которые сумели преодолеть чрезвычайно сложный маршрут. Я з навреное первый человек на инвалидной коляске, которая смогла подняться к обсерватории и почувствовать величие Черногоры", - написала волонтер.

Путешествие в Карпаты Зинкевич организовали ее сослуживцы из батальона "Госпитальеры".

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