Крымские рассказы. О чём говорят жители полуострова

Побывав в Крыму, корреспондент Фокуса стал свидетелем нескольких интересных происшествий, а также пообщался с живущими там знакомыми. Они были откровенны, их рассказы дали понять, как изменились местные реалии за последний год

— Людей что-то мало. Как сезон?

— Так погода какая стояла?! Погоди, сейчас море прогреется, понаедут. Хотя, конечно, пока мост не построят, отдыхающих будет не так много, как раньше.

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— Самое главное позитивное изменение — наконец-то сделали симферопольскую трассу. Вылизана везде.

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Под Феодосией ведутся масштабные земляные работы: строят развязку трассы "Таврида".

— Крымчан теперь не допускают к федеральным проектам, всё контролируется из Москвы, — поясняет приятель, кивая на стройку.

— Чем же они пробавляются?

— Стройматериалами. Нужно много щебня, вот и открывают карьеры один за другим. Агармыш активно роют, в Балаклаве карьер уже издалека виден.

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— Аксёнов подрастерял авторитет, теперь он для всех не Сергей Валерьевич, а просто Аксён. Такое иногда мочит — хоть стой, хоть падай. Остаётся на посту только потому, что у Москвы нет механизма, чтобы снять его до 2019-го года, кроме как посадить. А как его посадишь, если он лицо "крымской весны"?

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В Канаке на пляже стоит большой щит с предупреждением о том, что посещение прилегающего к морю леса строго запрещено, за это полагается штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (примерно 1,3–2,2 тыс. грн). Из лесу выходит группа, состоящая преимущественно из пожилых женщин. Они раздеваются, окунаются в холодную воду, затем начинают вечерние занятия йогой.

— Так что, в зелёнке можно останавливаться? — спрашиваю их предводителя — мужчину лет сорока пяти.

— Уже пять дней стоим здесь на свой страх и риск, пока никто не гонял, — говорит он.

Чуть помолчав, добавляет:

— Я сюда десять лет подряд приезжаю, никогда таких запретов не было.

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Автобусную площадку у алуштинского автовокзала щедро заливает зноем. Скамейки так же жарятся под солнцем, поэтому все устраиваются в теньке, на парапете вокзала. Из здания выходит мужчина в форме "Крымавтотранса":

— Уважаемые, сидеть на парапете запрещено.

— Офигенная страна! — громко восклицает сидящая рядом девушка. — Жду, когда объявят, что с завтрашнего дня запрещено всё!

Окружающие одобрительно улыбаются.

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— Я смотрю, частных медицинских центров больше стало.

— Так в поликлинике попробуй анализы сдать — целое дело.

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— В Феодосии больницу круто отремонтировали. Палаты комфортабельные, телевизоры, озонаторы на стене. Всё бесплатно.

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На симферопольской автостанции мужчину хватил удар. Его поливают водой, несколько человек по очереди делают массаж сердца. То и дело кто-то восклицает: "Где же скорая?"

Скорая приезжает минут через двадцать. Из автомобиля бегут медики, но поздно: мужчина уже не подаёт признаков жизни.

— Из-за пробок опоздали, — говорят в толпе.

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— Заметил, сколько машин стало?

— Да, все дворы и парковки забиты. Уровень жизни вырос?

— Вряд ли. Просто в России машины дешевле, многие накупили их ещё на украинские заначки.

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— На самом деле сейчас в Крыму ноют те, кто не хочет прилагать никаких усилий для того, чтобы зарабатывать. Я где-то полторы штуки баксов имею, правда, помотаться приходится. У моих знакомых гостиница на 100% забронирована вплоть до сентября. Они отказались от услуг "разводящих", снизили цены на 20%, которые раньше отдавали им, и продаются через интернет.

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— В прошлом году меня гаишники на 30 штук побрили. Мы пили почти до утра. Я поспал несколько часов, проснулся, так захотелось арбуза. Идти за ним было лень, хотя и недалеко — до соседнего квартала. Поехал на машине. Купил. Возвращаюсь — стоят прямо возле моего двора. Останавливают, протокол пишут. Я им: "Не отбирайте права, давайте что-то решать, у меня есть 30 тысяч". Дали мне сигаретную пачку, сказали туда деньги положить. Сбегал домой, взял деньги, вложил в пачку. Подхожу к их машине. Бросай на сиденье, говорят. Бросил. Они мне права вернули и сразу же уехали… А сейчас я даже не помню, был этот арбуз вкусным или нет.

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— На Карантине (феодосийском районе, некогда славившемся своей гопотой. — Фокус) появился "смотрящий" — Череп. У него несколько ходок, одна за убийство. Он ещё при Украине подрезал в кафе одного парня, испугался, спрятался в России. Там его ещё за что-то взяли. Отсидел несколько лет, вернулся. Теперь целыми днями торчит на мосту, семки лузгает, собрал тусовку 15-летних пацанов, рассказывает им, каким раньше был Карантин, о том, что нужно возрождать былые традиции.

Решил он как-то нагнуть одного коммерсанта. Ему сказали, что пожалуются Белому (некогда безусловному криминальному авторитету региона, ныне — добропорядочному бизнесмену. — Фокус). Череп сказал, что вертел Белого на разных нескромных местах. Этот разговор передали. Приехали трое парней с битами, уложили Черепа в больницу на пару недель. Так он потом поехал к Белому, говорит: я ж пострадал, дайте хоть на лечение. Вот такой у нас авторитетный "смотрящий".

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— У нас теперь чуть что — чеченцами и дагестанцами пугают. И правда, там, где большими деньгами пахнет, они сразу нарисовываются.

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Поздним вечером к нашей немногочисленной компании подходит парень лет двадцати.

— Здесь "соль" предлагают, вам не надо? На 500 рублей четыре таких дороги, — разводит пальцы сантиметров на восемь.

— Марихуану уже не принято курить, что ли?

— Да её как-то мало стало.

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В Симферополе возле троллейбусных касс курит парень. Вдруг он поспешно прячет сигарету в ладони.

— Полицаи, — поясняет своей девушке.

— Оштрафуют? — спрашивает та.

— Да фиг их знает. Бывает, мимо проходят, а могут ни с того ни с сего прикопаться за курение в общественном месте. Где теперь можно курить, совершенно непонятно.

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— Эфэсбэшника прислали проверить коммунальное хозяйство. Прошёл с инспекцией: здесь нужно люк заварить, здесь — забор укрепить, здесь — постового поставить. Его спрашивают: "А зачем?" Он отвечает: "Вы что, никогда не задумывались о террористической угрозе?" Нет, думаю, пока вы здесь не появились, ни разу об этом не задумывался.